Фигуристка Забияко рассказала об отношениях с Дарьей Касаткиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наталья Забияко выступающая в паре с Александром Энбертом

Фигуристка Наталья Забияко в интервью Ксении Собчак расскаала об отношениях с теннисисткой Дарьей Касаткиной. По словам спортсменки, ее родители очень негативно отнеслись к каминг-ауту.

Конечно, родители восприняли это немножко в штыки. Потому что они у меня более консервативные [чем у Касаткиной], для них это было неожиданно. Я, конечно, могу их понять. Про себя я поняла уже, наверное, лет 10-11 назад, но было сложно с кем-то поделиться, — сказла Забияко на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Она добавила, что все время жила с мыслями, что с ней что-то не так, но не могла поделиться даже с близкими, так как понимала, что они будут осуждать.

О том, что Забияко и теннисистка Дарья Касаткина встречаются, стало известно 18 июня. Теннисистка призналась в отношениях с фигуристкой. Также она поддержала российскую футболистку Надежду Карпову, которая совершила каминг-аут в июне.

Позже Касаткина рассказала, что реакция на ее каминг-аут в соцсетях была позитивной, даже в России, а сама она счастлива.