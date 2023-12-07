Почему спортсмены хотят сменить гражданство. И должны ли мы их винить? Лучшая российская биатлонистка дебютирует за сборную Финляндии на Кубке мира

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Дарья Виролайнен

Бывшая россиянка Дарья Виролайнен попала в состав сборной Финляндии на этапы Кубка мира. Биатлонистка представляет новую страну с августа 2023 года. Такие переходы — не редкость в спорте. Официально за последнее время спортивное гражданство сменили более полусотни человек. Причины абсолютно разные — от проблем из-за политической позиции до высокой конкуренции в сборной. Считать ли подобный шаг предательством?

Для государства это потеря

Летом Министерство спорта России отчиталось, что начиная с 2022 года спортивное гражданство сменило 67 человек. Из них 47 представителей летних видов спорта, восемь — зимних и еще 12 — неолимпийских дисциплин. И можно предположить, что число таких спортсменов в несколько раз больше, ведь есть те, кто не успел выступить на международных турнирах за России и кто не является лидерами сборной.

Замминистра спорта Алексей Морозов назвал такие число уехавших потерей, но не счел их гигантскими. По его словам, нужно «растить спортсменов для своей страны, чтобы они имели возможность соревноваться, выступая за Россию».

При этом чиновник не говорил, что смена спортивного гражданства — предательство. Это выбор каждого конкретного атлета.

Запрет на участие в турнирах остается главной причиной переходов

На большой отток спортсменов из России влияют санкции со стороны международных федераций и Международного олимпийского комитета (МОК). Атлетам не просто запрещено выступать под российским флагом — во многих видах спорта спортсмены вовсе не могут заявиться на международные турниры.

Проблемы с флагом и гимном существуют уже давно, но раньше российские федерации совместно с Олимпийским комитетом России (ОКР) и самими спортсменами отвоевывали участие в турнирах хотя бы в нейтральном статусе. Сейчас ситуация иная — нет допуска даже в таком виде.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Дарья Виролайнен

С новым положением успешнее всего справляются теннисисты, которые и не переставали участвовать практически во всех турнирах. Более того, Международная федерация тенниса (ITF) совместно с Женской теннисной ассоциацией (WTA) и Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) даже наложила санкции на организаторов Уимблдона, когда те запретили россиянам в нем участвовать. Так что теннисисты — уверенные кандидаты для того, чтобы поехать на Олимпиаду-2024 в Париж.

Россияне могут никогда не выступить на международных турнирах

Появляется логичный вопрос — что делать остальным? Многие решаются на смену спортивного гражданства: дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин перешли в сборную Грузии, Александра Костенюк, одна из лучших шахматисток мира, теперь выступает за Швейцарию, велогонщик Михаил Яковлев уехал в Израиль. Таких примеров десятки. Не все переходы связаны исключительно с текущей политической ситуацией — спортсмены меняли гражданство и до февраля 2022 года. Но сейчас вопрос самореализации стоит особо остро.

Обычно ребенок начинается заниматься спортом в 3-4 года. Сначала идут азы тренировок, затем он проходит стадии выступлений в разных возрастных категориях, заканчивая «взрослым» уровнем. Пик карьеры приходится в среднем на 25 лет в зависимости от вида спорта. Здесь не берутся в расчет некоторые исключительные случаи, например художественная гимнастика или женское одиночное фигурное катание.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Диана Дэвис и Глеб Смолки

У спортсмена есть всего несколько лет, чтобы проявить себя. Сначала нужно зарекомендовать себя в собственной сборной, затем — на международном уровне. На это тратится время и здоровье, так что век спортсмена действительно недолог.

А если учитывать текущую ситуацию, то вообще непонятно, смогут ли выступить на иностранных соревнованиях те, кому сейчас, например, 18 лет. Никто не может дать гарантии, что бан снимут в следующем году, что Олимпиада и другие старты будут доступны для россиян в ближайшем будущем. Даже если и будут, то в каком формате? Сколько человек сможет принять участие в соревнованиях? Какие-то критерии от МОК уже появляются, но все настолько непрозрачно, что к ним нет никакого доверия.

Нельзя запрещать менять спортивное гражданство

Кроме политической ситуации, есть еще и другие причины, по которым спортсмены решаются на смену спортивного гражданства. Кому-то мешает высокая конкуренция в сборной, а другим просто предлагают лучшие условия для тренировок в другой стране.

Но какой бы ни была причина для такого шага, он оправдан. Когда атлет начинает выступать за другую страну, то, по сути, он меняет место работы. Ничего криминального, верно? Каждый хочет реализоваться профессионально. Главное, чтобы национальные федерации не мешали этому процессу. А ведь есть несколько примеров, когда спортсмены хотели перейти под другой флаг, но не могли этого сделать из-за отсутствия релиза со стороны российских организаций.

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