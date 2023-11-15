Отъезд из России, обвинения в предательстве: как живет футболист Березуцкий

Фото: vk.com/pfc_cska

Василий Березуцкий

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий выступал за сборную России с 2002 по 2016 год и был ее капитаном. В интервью YouTube-каналу NOBEL он рассказал о жизни после спортивной карьеры и сделал несколько заявлений о российском футболе. Чем сейчас занимается и где живет 41-летний экс-футболист — в материале NEWS.ru.

Куда переехал Березуцкий

Василий Березуцкий рассказал, что уехал из России. Сейчас он живет в Испании, в городе Марбелья.

«В Марбелье находимся уже месяцев восемь. Нравится это место. Сначала поехал в Барселону, потом в Марбелью. Марбелья лучше. Как минимум погодой зимой, едой, атмосферой. Здесь достаточно много людей из России, с кем можно пообщаться», — сказал Березуцкий.

Также Василий заявил, что планирует оставаться в Испании и дальше. По его словам, в этой стране он будет жить «хорошо», потому что она ему нравится.

«Собираюсь жить в Испании в ближайшие годы. Дети ходят здесь в школу. Постоянно отсюда лечу, когда занимаюсь какими-то делами. Это может быть Дубай, Европа. Я не уверен, что буду делать что-то в Испании. Хорошо жить здесь буду. Испания очень нравится», — добавил Березуцкий.

Он также признал, что учит испанский, берет по два урока в неделю, но продвижение в этой сфере идет не так быстро, как ему хотелось бы.

Собирается ли экс-футболист вернуться в Россию

В том же интервью Березуцкий заявил, что отклонит приглашения на пост тренера от клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), если таковые поступят. Также бывший игрок сборной России рассказал, на сколько ему хватит сбережений, если он не устроится на работу.

«Что буду делать, если завтра позвонят из клуба РПЛ и пригласят на роль тренера? Не поеду. Сейчас карьеру тренера в России не рассматриваю. Не хочу. Кипр или другие страны? Жизнь одна, и я очень взвешенно подхожу к любому вопросу. Благодаря сбережениям могу лет 10 ничего не делать», — сказал он.

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Василий Березуцкий (в центре)

Чем занимался Василий Березуцкий после окончания карьеры

Из большого футбола Василий Березуцкий ушел пять лет назад. На протяжении почти всей карьеры, с 2002-го по 2018-й, он выступал за московский ЦСКА, с которым выиграл шесть чемпионатов России и семь кубков страны. В домашнем чемпионате мира — 2018 Василий участия не принял, так как отказался от выступления за национальную сборную за два года до ЧМ — в 2016 году.

После окончания карьеры Березуцкий работал помощником главного тренера голландского «Витесса» Леонида Слуцкого, а затем — ЦСКА и «Краснодара», находясь в штабе Виктора Гончаренко. В июле 2022 года бывший защитник покинул клуб вместе с белорусским специалистом.

В 2018 году Sports.ru опубликовал информацию, что Василий Березуцкий и его брат-близнец Алексей запустили фонд Global Sports Opportunities Fund для инвестиций в спортивные технологические проекты. Оба брата собирались выступать в роли консультантов при заключении сделок.

О том, как сейчас обстоят дела с этим бизнесом, в СМИ информации нет, но экс главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий очень высоко оценил предпринимательские навыки братьев Березуцких. По его словам, многие футболисты пытаются организовать свой бизнес, но так, как это делают Василий и Алексей, не делает пока никто, настолько там все «умело выстроено».

Фото: vk.com/pfc_cska Алексей и Василий Березуцкие

Что советует Березуцкий российским спортсменам

По мнению обладателя Кубка УЕФА в составе ЦСКА, только отъезд за границу может помочь отечественным футболистам в нынешней ситуации не утратить мастерство.

«Надо футболистам говорить правду. Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то сейчас 100% надо уезжать. Если просто зарабатывать деньги и играть, тогда можно оставаться», — сказал Березуцкий.

Позднее Василий отметил, что не только футболистам, но и всем российским спортсменам следует покинуть Россию для профессиональных выступлений «на высоком уровне», и неважно, под флагом какой страны они после отъезда будут выступать.

Василий также предложил идеи для реформирования российского футбола. Он заявил, что футбольным клубам необходимо отказываться от финансирования за счет государственных средств.

Ранее с мнением, что футболистам нужно покидать Россию, чтобы прогрессировать, выступил главный тренер национальной сборной Валерий Карпин. За это его жестко раскритиковали депутаты Госдумы и ряд коллег.

Фото: ANTON GEISSER/imago sportfotodienst/Global Look Press Василий Березуцкий

За что Березуцкого назвали «козлом» и «предателем»

Свою порцию критики получил и Василий Березуцкий. В числе прочих в его адрес резко высказалась глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Козел он, что могу сказать. Пусть он дальше живет в Испании или где еще хочет жить. Пусть там его холят и лелеют. А мы со стороны будем смотреть, как это будет происходить», — сказала Вяльбе порталу Sport24.

Не менее жестко выразился и ветеран ЦСКА Владимир Пономарев. Он назвал бывшего футболиста армейского клуба «предателем» и «паразитом».

«К черту этого Василия Березуцкого! Ведет он себя нехорошо, не по-русски. Хвастается, что ему денег на 10 лет хватит. Не найдет он в Испании себя. Не дай бог у него родственники заболеют или он сам заболеет, вернется в трусах в Россию и еще будет прощения просить, говорить, что там тяжело жить. Это сейчас он храбрится. На чужбине жить очень тяжело. Он там будет все равно изгоем, никуда не денется», — цитирует Пономарева Legalbet.

Но нашлись и те, кто поддержал Березуцкого, например бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис.

«Я всегда говорил и буду говорить: если вы хотите развиваться как спортсмен именно в футболе — я не говорю о других видах спорта, — то надо уезжать. Уровень российского футбола не соответствует европейскому. Чтобы двигаться вперед, футболистам лучше уезжать, особенно если есть предложения», — сказал Канчельскис.

Он также назвал страны, в которые россиянам следует переезжать для продолжения карьеры.

«Италия, Испания, Германия, Франция — это все очень сильные страны, поэтому буду только приветствовать, если наши спортсмены будут уезжать туда», — добавил он.

Читайте также:

Дзюба, Кокорин и аварии: на каких автомобилях лихачат российские футболисты

Ход Карпина не помог: сборная России не смогла победить Египет и Катар

«Им плевать на страну»: как болельщики восприняли игры сборной России

Стало известно, почему сборные Ирана и РФ по футболу не встретятся два года