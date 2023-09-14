Непомнящий вступился за Карпина после критики со стороны депутата Терюшкова

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Валерий Непомнящий

Отъезд российских футболистов в европейские лиги негативно влияет на уровень РПЛ, заявил корреспонденту NEWS.ru бывший главный тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. Однако он согласился со мнением наставника сборной России Валерия Карпина о том, что уровень в Европе выше, чем в РПЛ.

Я не в восторге, когда наши молодые игроки уезжают на Запад. Учитывая сегодняшнюю изоляцию нашего футбола, если мы еще теряем качественных игроков, наш чемпионат беднеет. Качество легионеров тоже поменялось не в лучшую сторону. Советуя нашим игрокам уезжать, мы наказываем сами себя, — сказал Непомнящий.

Тренер добавил, что с профессиональной точки зрения он с Карпиным согласен, так как уровень и мотивация в европейских чемпионатах выше, чем в российском. И из-за этого возникает конфликт интересов: с одной стороны для зрителя лучше, чтобы лучшие российские игроки оставались, с другой — для самих игроков отъезд может быть полезен.

Также Непомнящий отреагировал на критику Карпина со стороны депутата Романа Терюшкова, который заявил, что Карпин разваливает сборную России и совершает «вражеские действия».

Не обращайте внимания на депутата, я вас прошу, — заявил Непомнящий.

Ранее Карпин заявил, что советует российским футболистам переходить в европейские клубы.

12 сентября сборная России по футболу сыграла вничью с командой Катара — 1:1. Перед этим резервный состав сборной провел два матча с олимпийской командой Египта, одну встречу свел вничью 1:1, другую проиграл — 1:2.