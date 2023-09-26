Вяльбе призвала Исинбаеву закрыть рот: где сейчас живет легкоатлетка Елена Вяльбе попросила Елену Исинбаеву не возвращаться в Россию

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Елена Исинбаева

Российская олимпийская чемпионка Елена Исинбаева должна перестать публично оправдываться по поводу своего отъезда из России, заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, сообщает РИА Новости. Где сейчас находится легкоатлетка, отказавшаяся от госнаград?

За что Вяльбе раскритиковала Исинбаеву

Елена Вяльбе раскритиковала Исинбаеву за отказ от государственных наград и заявила, что российская легкоатлетка, будучи членом Международного олимпийского комитета (МОК), не собирается ничего делать для восстановления прав российских спортсменов.

«Не пыталась и никогда не пойму ее. Да, это ее выбор, но я ее не пойму. Особенно из-за того, что она отреклась от ЦСКА. Для меня это еще более неприятно. А можно быть олимпийским чемпионом номинально? Тогда пускай закроет свой рот и живет в своей Испании, или где она там живет? И радуется жизни там теперь», — заявила глава ФЛРГ.

Вяльбе также напомнила, что Исинбаева была членом группы по поправкам к Конституции и будучи в России «как сыр в масле каталась». Глава федерации считает, что легкоатлетке не стоит больше возвращаться на родину.

«Ну, и слава богу, что она свалила отсюда с такими открытыми глазами. „Я с Бахом дотерла, а майор — это все номинально“. Ребят, ну так нельзя. Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаешь», — сказала Елена Вяльбе.

Что известно об отъезде Исинбаевой из России, где она сейчас

По информации испанского издания El Digital Sur, Исинбаева с 2021 года не живет в России. Сообщается, что у спортсменки есть вид на жительство на Канарских островах. По данным журналистов, в собственности легкоатлетки находится дом на Тенерифе, имущество в курортном городе Кальяо Сальвахе и автомобиль, зарегистрированный на имя супруга — бывшего метателя копья Никиты Петинова.

Точное местонахождение Елены Исинбаевой сейчас не известно. Предположительно, спортсменка в настоящее время проживает в Испании.

Когда Исинбаева отказалась от госнаград

Елена Исинбаева в июле 2023 года сообщила, что возобновляет работу в Международном олимпийском комитете (МОК), членом которого является с 2016 года. В своей публикации в социальных сетях спортсменка уточнила, что никогда не занималась политикой в России, назвала себя «человеком мира», и прокомментировала свое звание майора Вооруженных сил РФ.

«До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ», — объяснила она.

Около недели назад Исинбаева также удалила из социальной сети совместное фото с президентом России Владимиром Путиным. Снимок был сделан в 2017 году, когда легкоатлетка объявила о присоединении к команде Putin Team.

Как в Госдуме отреагировали на поступки Исинбаевой

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев считает, что Исинбаева не должна представлять Россию в комиссии Международного олимпийского комитета, поскольку отреклась от родины ради места в этой организации.

«Можно было бы, конечно, сделать коллективное обращение к Исинбаевой и сказать: «Уважаемая Елена, не представляйте нас в МОК. Мы без вас обойдемся, а вот вы без нас — не знаем», — предложил парламентарий.

Председатель комитета ГД по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что Елене Исинбаевой нужно публично объяснить свои поступки.

«Удивительно, что без объяснения причины она так поступает. Написала бы новый пост и рассказала, с чем она не согласна. Когда ей было выгодно, она контактировала со всеми — и с президентом, и на форумах, получала призы и государственные награды, вплоть до квартир и машин», — рассказал депутат в интервью NEWS.ru.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не расценивает какие-либо действия легкоатлетки как предательство Родины. По его словам, для подобных заявлений нужны детали и конкретные факты.

«Я здесь не стал бы комментировать, потому что я не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева бы „продавала Родину“. Мне о них неизвестно. Поэтому я не могу в данном случае ничего комментировать», — сказал Песков.

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