«Краснодар» закончил первый круг РПЛ лидером «Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» и закончил первый круг РПЛ лидером

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Матч «Зенит» - «Краснодар»

Футболисты «Краснодара» и петербургского «Зенита» сыграли вничью в матче 15-го тура Мир — Российской премьер-лиги. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Северной столице и завершилась со счетом 1:1. Из числа гостей мяч забил Эдуард Сперцян на 63-й минуте, у хозяев отличился Матео Кассьерра (71-я минута).

«Зенит» и «Краснодар» провели по 15 матчей в РПЛ, сыграв с каждой из команд в лиге. По итогу первого круга краснодарцы набрали 32 очка и возглавили турнирную таблицу. Петербуржцы расположились на второй строчке, заработав 30 балов.

Ранее главный тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявил, что футбольный клуб «Краснодар» является фаворитом текущего сезона Российской премьер-лиги. Он считает, что главная причина этому — нестабильность конкурентов. Кроме того, специалист назвал «Крылья Советов» открытием текущего сезона.

При этом Непомнящий отметил, что Гильермо Абаскаль пока не смог выстроить игру «Спартака», команда продолжает находиться в полном хаосе. Он, однако, не считает, что испанского специалиста нужно увольнять из московского клуба, так как не является сторонником жестких решений. Вместе с этим специалист не смог назвать человека, который должен возглавить «Спартак».