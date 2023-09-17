Дзюба, Кокорин и аварии: на каких автомобилях лихачат российские футболисты Богатые спортсмены и их жены ездят на дорогих машинах и часто нарушают ПДД

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Артём Дзюба и Валерий Карпин

Российские футболисты почти не выступают на международном уровне с 2022 года, но остаются на виду в России. Если уровень интенсивности на футбольном поле снижается, то на дорогах он остается высоким. На чем ездят звезды российского футбола и их жены, а также в какие ДТП они попадают — в материале NEWS.ru.

Дзюба не соблюдает правила дорожного движения

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба получил 17 автомобильных штрафов менее чем за месяц. Игрока дважды оштрафовали за неправильную парковку, в остальных случаях к футболисту применяли санкции за превышение скорости.

Дзюба владеет автомобилем Land Rover Range Rover, стоимость которого оценивается в 30 миллионов рублей. Также в собственности экс-капитана сборной России по футболу имеется Mercedes-AMG S63, цена нового выпуска модели — от 15 млн.

Сотрудники МАДИ вечером 16 августа 2023 года обнаружили Range Rover футболиста, припаркованный в неположенном месте у ресторана на Патриарших прудах в Москве, и выписали форварду очередной штраф.

Фото: Пресс-служба Land Rover Land Rover Range Rover

Главного тренера сборной России Валерия Карпина лишали прав на год

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин также был замечен за нарушениями ПДД. Российского специалиста лишили прав на год в 2017-м, хотя остановили его сотрудники ГИБДД годом ранее. Тогда от освидетельствования Карпин отказался, что по российским законам приравнивается к вождению в нетрезвом состоянии. Карпина после решения суда и отклоненной апелляции лишили прав на год и выписали штраф в размере 30 тысяч рублей.

Сейчас во владении Карпина имеется семейный автомобиль Mercedes-Benz V-Class, минимальная стоимость которого — от 15 млн.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz Mercedes-Benz V-Class

Кокорин и его семья нарушают ПДД

Российского форварда Александра Кокорина в 2017 году также лишили прав. Нападающий не мог находиться за рулем транспортного средства 4 месяца из-за выезда на встречную полосу.

Первым автомобилем Кокорина был Mercedes-Benz G65 Mansory, который обошелся игроку в 75 миллионов рублей (цена 2014 года). Игрок продал машину в конце 2019 года после выхода на свободу из колонии. Однако до продажи игроку было необходимо погасить все задолженности по штрафам, которые получила бывшая жена футболиста Дарья Валитова во время отбывания Александром наказания.

У Кирилла Кокорина, брата экс-нападающего «Зенита» и «Спартака», в распоряжении находился Mercedes-Benz AMG E 63 S (от 10 млн рублей). Он нарушил ПДД порядка 60 раз в 2016 году.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz Mercedes-Benz G65 Mansory

Бывшая жена Глушакова также получала штрафы

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков владеет как минимум двумя автомобилями — Bentley Continental GT и Porsche Cayenne Turbo S. Стоимость новой модели первой машины начинается от 40 миллионов рублей, второй — 15 млн. Сам футболист в нарушении правил дорожного движения замечен не был, однако бывшая жена игрока получила 14 штрафов на общую сумму в 10 тысяч 500 рублей (будучи в браке с Глушаковым).

Фото: Пресс-служба Bentley Bentley Continental GT

Дмитрий Тарасов получил 500 штрафов за год

Экс-игрок московского «Локомотива» и сборной России, а также бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов чаще всех из футболистов получает штрафы. Спортсмен за 2019 год был оштрафован более 500 раз за нарушения правил дорожного движения. Таким образом, бывший футболист получал более одного штрафа за каждый день.

В собственности Тарасова находится Mercedes-Benz G-Class, приблизительная стоимость которого составляет 15–20 миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz Mercedes-Benz G-Class

Малкома объявляли в розыск

В августе 2023 года бывший нападающий петербургского «Зенита» Малком был объявлен в розыск приставами за неоплату штрафов за нарушения ПДД. После переезда из России в Саудовскую Аравию стало известно, что игрок разыскивается ФССП за неоплату 60 штрафов за нарушения Правил дорожного движения на 64 тысячи рублей. Позже пресс-служба «Зенита» сообщила, что бразилец погасил все задолженности. Малком перемещался по Санкт-Петербургу на Lamborghini Urus, стоимость которого стартует от 17–18 миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба Lamborghini Lamborghini Urus

Как нападающие сборной России попадали в ДТП

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов попадал в относительно серьезную аварию. Авария произошла в ночь на 1 августа 2018 года в Краснодаре. Автомобиль BMW M5 First Edition, за рулем которого находился 28-летний форвард, врезался в металлическое ограждение. В результате ДТП никто не пострадал. Транспортное средство стоимостью 9 млн рублей принадлежало девушке Смолова. Позднее игрока лишили водительских прав на год.

Помимо Смолова, в подобной ситуации оказывались еще двое российских нападающих. В сентябре 2020 года выступавший на тот момент за «Рубин» Иван Игнатьев стал участником ДТП в центре Казани. Авария с участием трех автомобилей случилась на улице Профсоюзной. Автомобиль BMW, за рулем которого был Игнатьев, серьезных повреждений не получил: были помяты передний бампер и крыло. В салоне иномарки сработали подушки безопасности. Серьезные повреждения получил автомобиль Hyundai. В результате аварии у машины вырвало переднее колесо. Виновником столкновения МВД признало девушку, которая была за рулем автомобиля марки Hyundai.

А нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский попал в ДТП в Самаре в августе 2023 года. Авария произошла с участием двух автомобилей Mercedes. 27-летний футболист тогда не пострадал.

Фото: Пресс-служба BMW BMW M5 First Edition

В ДТП погибла жена экс-вратаря сборной России

Самый громкий случай произошел в марте 2011 года. Марина Малафеева, жена экс-вратаря «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева, погибла в ДТП в Санкт-Петербурге. Ее синий Bentley на высокой скорости вылетел с проезжей части. Автомобиль наехал на сугроб и, пролетев несколько десятков метров, пробил насквозь рекламный щит, перевернулся и столкнулся с деревом. 36-летняя супруга вратаря погибла на месте, а ее пассажир, солист группы «М-16» Дмитрий Рыбаков остался жив.

Фото: Пресс-служба Bentley Bentley Continental GT

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