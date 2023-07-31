Скандал в Грозном: что будет с судьей матча «Ахмат» — ЦСКА, его отстранят? Владислав Безбородов назначил пять пенальти за один матч

Фото: pfc-cska.com

Матч «Ахмат» — ЦСКА

В воскресенье, 30 июля, в рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) грозненский «Ахмат» на своем поле принимал московский ЦСКА. Москвичи победили со счетом 3:2. Все голы были забиты с пенальти, а работа главного арбитра Владислава Безбородова стала самой обсуждаемой темой встречи. Что случилось на «Ахмат Арене» — в материале NEWS.ru.

Что произошло в матче «Ахмат» — ЦСКА

Первое спорное решение Безбородов принял на 12-й минуте игры, когда после удара полузащитника ЦСКА Милана Гайича мяч попал то ли в грудь, то ли в руку защитника грозненцев Марата Быстрова, стоявшего на линии ворот своей команды. На повторе не было до конца понятно, куда попал мяч. Однако после просмотра VAR главный арбитр не только назначил пенальти в ворота хозяев, но и удалил футболиста «Ахмата». Следующие два пенальти, назначенные на 27-й и 45-й минутах первого тайма, протестов не вызвали.

Вопросы к арбитру появились после того, как Гайич под конец добавленного времени первого тайма схватил за футболку игрока «Ахмата» в штрафной площади. Судья указал на точку, но грозненцам не удалось реализовать 11-метровый. После того как голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отразил удар, Безбородов остановил игру и снова обратился за помощью к VAR. После просмотра видеоповтора судья показал Гайичу красную карточку и позволил хозяевам пробить пенальти снова — на этот раз результативно.

Почему арбитру предъявляют претензии

Арбитр Вячеслав Безбородов перед пенальти дал свисток и поднял левую руку — то есть разрешил исполнить удар. Затем Безбородов сделал жест правой рукой, чтобы остальные игроки не вбегали в штрафную зону. Пенальти был исполнен, игра возобновилась. После этого использовать VAR нельзя, кроме двух исключений. Согласно протоколу VAR в РПЛ, исключения подобного рода допускаются только в случае ошибочной идентификации игрока, нарушившего правила, или при нарушении, которое связано с агрессивным поведением — плевком, укусом и так далее.

После матча в Российском футбольном союзе (РФС) сообщили о проблемах со связью.

«В Грозном в течение матча наблюдаются проблемы со связью между судьями в поле и VAR‑центром в Москве», — приводит слова службы коммуникаций РФС ТАСС.

Фото: pfc-cska.com Матч «Ахмат» — ЦСКА

Как отреагировали на инцидент в ЦСКА

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо назвал инцидент катастрофой.

«Не могу вспомнить большего беспредела, чем тот, что творит сейчас бригада Безбородова, переписывая на ходу футбольные правила и протокол VAR. Катастрофа. Убийство. Беспредел», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Отстранят ли Безбородова от судейства

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов объяснил NEWS.ru, что главный вопрос, который стоит перед экспертно-судейской комиссией РФС, — когда был дан свисток.

«Дело в том, что ЦСКА не подал протест. Они должны были это сделать в течение нескольких часов после окончания матча. Соответственно, эта ситуация будет рассматриваться на уровне департамента, который вынесет наказание виновным и поймет, что в действительности было. Сейчас главный вопрос — когда был свисток и был ли он вообще. На трансляции я слышал его, когда игрок „Ахмата“ пробивал пенальти», — сказал Федотов.

По словам эксперта, проблем со связью, скорее всего, не было. Если бы они были, то судью не приглашали бы к VAR.

«Протокол VAR не дает разрешения на то, чтобы звать арбитра к монитору после введения мяча в игру. По правилам, свисток должен был прозвучать до удара с 11-метровой отметки. Если после — это грубое нарушение. Но так как ЦСКА победил, им нет смысла подавать протест на переигровку», — добавил Федотов.

Таким образом, если инспектор решит, что свисток был дан до возобновления игры, то никакого нарушения фактически не было и действия Безбородова признают правильными. Тогда красная карточка Гайича также будет признана законной. Если же комиссия установит, что мяч был введен в игру, а уже потом Безбородов дал свисток и пошел смотреть повтор, красную карточку можно будет отменить.

По мнению Федотова, с Безбородова никто не снимает ответственности, но главная вина лежит на арбитрах VAR, которые не разобрались в эпизоде своевременно. А также на помощниках Безбородова, которые не подсказали главному, что нельзя показывать красную карточку, когда мяч уже введен в игру.

Решения о дальнейшей работе на матчах РПЛ команды арбитров, обслуживающих матч, станут известны после изучения всех моментов департаментом судейства и экспертно‑судейской комиссией (ЭСК). В РФС пообещали разобраться с ситуацией.

«Все резонансные эпизоды матча будут тщательно изучены и оценены департаментом судейства и экспертно‑судейской комиссией», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.

Фото: pfc-cska.com Матч «Ахмат» — ЦСКА

Что сказал Безбородов журналистам после матча

После игры Безбородов отказался комментировать свои решения на поле. Корреспондент «Матч ТВ» обратился к арбитру с просьбой объяснить спорное решение в конце первого тайма, но тот ушел от ответа.

— Владислав, здравствуйте.

— Ничего не говорю.

— И все же. Могли бы объяснить, почему дали пробить второй пенальти второй раз в конце первого тайма?

— Ты что, глухой? — цитирует арбитра «Матч ТВ».

Как наказывали судей в РПЛ за последний год

Резонансные истории с решениями арбитров и их последующими отстранениями в РПЛ и Кубке России не редкость. Так, в марте этого года был дисквалифицирован Евгений Кукуляк — он не стал назначать пенальти в ворота «Зенита» в матче Кубка России, после того как Клаудиньо ударил по ноге нападающего «Динамо» Константина Тюкавина. Арбитр не изменил своего решения и после общения с судьей VAR.

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что Кукуляку следовало назначить 11-метровый удар без вынесения желтой карточки и арбитр VAR правильно позвал его к монитору.

«У Кукуляка очень низкая итоговая оценка, соответственно, он опускается в рейтинге и не сможет претендовать на назначения какое-то время. После паузы он сможет возобновить работу, но сначала в первой лиге», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

В апреле судьи Игорь Панин, Артем Любимов и Алексей Сухой были отстранены от работы до конца сезона.

ЭСК постановила, что Сухой ошибся, назначив пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Динамо» (0:1). Изначально арбитр назначил штрафной удар в ворота «Краснодара», но судья на видеоповторе — Артем Любимов — призвал Сухого изменить свое решение без просмотра видео эпизода в VAR.

Панин, обслуживающий игру ЦСКА и «Урала» (2:2), ошибочно не назначил пенальти в ворота армейцев на пятой добавленной минуте ко второму тайму. Судейский комитет РФС засчитал арбитру три ключевые ошибки. Среди них и неисправленное решение — судьи, проверявшие эпизод в системе видеоповторов, не согласились с трактовкой Панина и рекомендовали ему пересмотреть столкновение игроков в штрафной ЦСКА. Но и после этого главный арбитр не изменил своего решения.

Фото: pfc-cska.com Матч «Ахмат» — ЦСКА

Санкциям также подверглись арбитры матча «Локомотив» — «Спартак» Сергей Карасев и Павел Шадыханов. В середине первого тайма полузащитник «Локо» Алексис Бека-Бека грубо нарушил правила на игроке «Спартака» Кристофере Мартинсе. Карасев выписал французу предупреждение, но ЭСК РФС признала это решение ошибочным — Бека-Бека нужно было удалять. Карасева отстранили на один матч РПЛ, Шадыханова, не исправившего ошибку главного арбитра, — на две встречи.

Сколько раз отстраняли судью Казарцева

Также в апреле был в очередной раз отстранен Василий Казарцев, работавший на матче «Оренбург» — «Локомотив» (1:4). Официально судейский комитет выявил две ключевые ошибки.

«Разглядеть симуляцию, которую практически идеально исполнил игрок „Локомотива“, с позиции, которую занимал судья, было очень сложно. При этом VAR имел все необходимые ракурсы для того, чтобы определить, что именно нападающий является инициатором контакта. Как бы то ни было, мы имеем две неисправленные ключевые ошибки, и арбитр, и [судьи] VAR в связи с этим будут ограничены в назначениях на ближайшие туры», — подметил Каманцев «Матч ТВ».

В 2021 году Василий Казарцев отвечал за VAR на матче ЦСКА — «Краснодар», где не был назначен пенальти, после чего судейский комитет отстранил арбитра на год.

За сезон до этого, в 2020-м, Казарцев стал главным участником скандала в матче «Спартак» — «Сочи». Теперь уже бывший президент «Спартака» Леонид Федун заявил после той игры, что намерен снять команду с участия в чемпионате. Его недовольство вызвали два пенальти, которые были назначены Казарцевым в ворота красно-белых и лишили команду победы (2:2).

Позднее в Российском футбольном союзе признали решения арбитра ошибочными. Из-за этого Казарцев на время был понижен до работы в Футбольной национальной лиге (ФНЛ — второй по силе дивизион чемпионата России).

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