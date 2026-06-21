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21 июня 2026 в 07:08

Спецназ «Ахмат» выдавливает противника из Казачьей Лопани под Харьковом

РИА Новости: «Ахмат» ведет бои за поселок Казачья Лопань в Харьковской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Бойцы спецназа «Ахмат» участвуют в боях за поселок Казачья Лопань в Харьковской области, рассказал заместитель командира роты БПЛА с позывным Скит. По словам военнослужащего, они поддерживают с воздуха подразделения, освобождающие населенный пункт, уничтожают технику и живую силу ВСУ, пишет РИА Новости.

Кроме того, операторы дронов ведут разведку и выявляют скрытые ячейки противника. Освобождение Казачьей Лопани может стать важным этапом в продвижении российских войск. Поселок открывает путь для продвижения к Харькову.

Работаем все как семья, на данный момент на Харьковском направлении. Освобождаем территорию населенного пункта Казачья Лопань. Ведем содействие другим подразделениям, — сказал Скит.

С помощью дронов «Молния», ВТ-40 и КВО российские военные уничтожают личный состав, технику и подвозы противника. Украинские военные маскируются под гражданских, но разведка выявляет их позиции. За последнее время, по словам Скита, удалось поразить танки Т-72, Т-64, БРМ-1. Также ведется работа по беспилотной авиации противника с помощью перехватчиков.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успешной ликвидации крупной штурмовой группы ВСУ в зоне СВО усилиями бойцов батальона «Запад-Ахмат». Помимо живой силы противника, российским военнослужащим удалось обнаружить и нейтрализовать расчет операторов дронов, а также систему спутниковой связи Starlink.

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