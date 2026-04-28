«Посмотрим, что скажут ЭСК или Мажич»: экс-арбитр о матче «Спартака» в РПЛ Экс-арбитр Федотов: Капленков нормально отработал матч «Пари НН» — «Спартак»

Судья Игорь Капленков нормально отработал встречу 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Пари НН» и «Спартаком», считает экс-арбитр Игорь Федотов. В разговоре с «Чемпионатом» он отметил, что некоторые решения все-таки вызвали сомнения.

Игра простая, не было ничего сложного. Некоторые решения вызвали вопросы. Пенальти на 44-й минуте — никто не отрицает, что был контакт. Но действия были направлены на игру в мяч, по мне это не пенальти. Посмотрим, что скажут ЭСК (экспертно-судейская комиссия. — NEWS.ru) или Милорад Мажич (глава департамента судейства — NEWS.ru), — сказал Федотов.

Еще одним моментом, на который обратил внимание бывший арбитр, стало падение в штрафной «Спартака» на 90+7-й минуте. Федотов отметил, что Капленков мог сместиться назад и ему бы удалось проконтролировать эпизод полностью.

Игрок упал еще до подачи углового. Можно было сместиться назад — тогда бы арбитр все контролировал. Как только футболисты свалились на газон, надо было свистнуть и заново разыграть угловой. Но это не пенальти. В остальном Капленков нормально отработал, — резюмировал Федотов.

Матч завершился гостевой победой «Спартака» со счетом 2:1. За три тура до конца чемпионата москвичи занимают четвертое место, на одно очко отставая от идущего третьим «Локомотива».

