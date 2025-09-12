Экс-президент «Спартака» раскрыл, какой «козырь в кармане» есть у клуба

В матче «Динамо» и «Спартака» ни у кого нет преимущества, заявил NEWS.ru экс-президент «красно-белых» Андрей Червиченко. Он отметил, что у команды Деяна Станковича есть вечный «козырь в кармане» в виде арбитров.

Ни у кого особо преимущества нет. У «Спартака» много новых игроков, которые, видимо, еще не сыгрались. Зато у них всегда есть «козырь в кармане» — это судейство. Типа такого, как было в последней игре с «Сочи». Судья как факир: всегда может достать что-то интересненькое из рукава, — сказал Червиченко.

Ранее тренер Валерий Непомнящий заявил, что «Спартак» будет фаворитом в предстоящем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо». Он отметил, что «красно-белые» постепенно находят свою игру, однако «бело-голубым» есть что противопоставить.

Центральный матч восьмого тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» состоится 13 августа в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало встречи запланировано на 16:45. В турнирной таблице «бело-голубые» идут на десятом месте, набрав восемь очков, у «красно-белых» — 11 баллов и шестая строчка.