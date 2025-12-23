«Оптимальное решение»: Непомнящий поддержал назначение Гусева в «Динамо»

Назначение Ролана Гусева главным тренером московского «Динамо» до конца сезона является оптимальным решением, заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. По его словам, футболисты знают требования наставника, а у нового специалиста было бы слишком мало времени для кардинальных изменений.

Я думаю, это оптимальное решение. Сейчас не так много времени для резких перемен. Нужно, чтобы человек спокойно поработал, проявил себя. Команда знает Гусева, для них это хороший кандидат, — сказал Непомнящий.

Гусев стал новым главным тренером футбольного клуба «Динамо» до конца текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). С ноября и конца прошлого сезона он занимал должность исполняющего обязанности. В тренерском штабе «Динамо» Гусев работает с лета 2023 года. Он является воспитанником бело-голубых, заслуженным мастером спорта России и обладателем Кубка УЕФА — 2005 в составе ЦСКА.

Бело-голубые ушли на зимний перерыв, занимая 10 место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 21 очко по итогам 18 матчей.