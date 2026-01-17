Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 16:39

Экс-защитник «Динамо» стал игроком «Пеньяроля»

Экс-защитник «Динамо» Лаксальт подписал контракт с «Пеньяролем»

Диего Лаксальт Диего Лаксальт Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Уругвайский защитник Диего Лаксальт официально присоединился к «Пеньяролю» на правах свободного агента, сообщил клуб из Монтевидео в соцсети Х. Ранее 32-летний футболист выступал за московское «Динамо», которое покинул в августе прошлого года после расторжения контракта по обоюдному согласию сторон.

Таким образом, опытный защитник планирует выступать за один из самых титулованных клубов Уругвая как минимум два ближайших сезона. За плечами Лаксальта богатая европейская карьера, включающая выступления за топ-клубы Италии, такие как «Милан» и «Интер», а также 24 матча за национальную сборную своей страны.

В составе московского «Динамо» уругваец провел 78 матчей и дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата России. Возвращение в родной чемпионат станет для спортсмена возможностью завершить профессиональный путь дома после 13 лет игры за рубежом.

Также стало известно, что в «Динамо» утвердили на пост главного тренера Ролана Гусева. С ноября и конца прошлого сезона он занимал должность исполняющего обязанности. В тренерском штабе клуба он работал с лета 2023 года.

футболисты
ФК Динамо
футбольные трансферы
спортсмены
контракты
