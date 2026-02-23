Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 16:36

Игроки «Динамо» опоздали домой из-за атак БПЛА

Самолет с игроками «Динамо» перенаправили в Петербург из-за угрозы БПЛА

Самолет с футболистами «Динамо» на несколько часов позже приземлился в Москве из-за закрытия аэропортов на фоне атак дронов, сообщили в СЭ со ссылкой на клуб. Сначала судно временно перенаправили в Санкт-Петербург.

Наш чартерный рейс 22 февраля действительно был перенаправлен в Санкт-Петербург в связи с временным закрытием московских аэропортов. Там прошла дозаправка, и после получения разрешения на вылет команда отправилась в Москву, — пояснили в клубе.

Ранее сообщалось, что футболист Данила Козлов покинет «Краснодар» и продолжит карьеру в составе московского ЦСКА. По информации журналиста Ивана Карпова, клубы согласовывают завершающие детали полноценного трансфера. В текущем сезоне футболист получал регулярную игровую практику преимущественно в матчах национального Кубка России.

Также бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов посоветовал главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину уезжать работать в Эстонию. Он аргументировал свою идею тем, что национальная команда РФ в течение последних 10 лет не имеет четкой стратегии развития.

