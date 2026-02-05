Инсайдер рассказал о новом карьерном шаге футболиста Козлова Журналист Карпов: полузащитник Козлов переходит из «Краснодара» в ЦСКА

Футболист Данила Козлов покинет «Краснодар» и продолжит карьеру в составе московского ЦСКА, сообщил журналист и инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале. По его информации, клубы в настоящее время согласовывают завершающие детали полноценного трансфера.

Козлов переходит из «Краснодара» в ЦСКА: это полноценный трансфер, стороны согласовывают последние детали. 21-летний полузащитник уже перевозит вещи из одного эмиратского отеля в другой, — написал Карпов.

Козлов начал карьеру как воспитанник петербургского «Зенита». В «Краснодар» он перешел летом 2024 года. В текущем сезоне футболист получал регулярную игровую практику преимущественно в матчах национального Кубка России.

Ранее бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов посоветовал главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину уезжать работать в Эстонию. Он аргументировал свою идею тем, что национальная команда РФ в течение последних 10 лет не имеет четкой стратегии развития.

До этого Карпин объявил, что не исключает возможности вернуться в Испанию для работы в местном клубе после истечения контракта со сборной. Его текущий договор с национальной командой рассчитан на 2,5 года.