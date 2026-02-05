Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 15:26

Инсайдер рассказал о новом карьерном шаге футболиста Козлова

Журналист Карпов: полузащитник Козлов переходит из «Краснодара» в ЦСКА

Данила Козлов Данила Козлов Фото: Андрей Шрамко/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Футболист Данила Козлов покинет «Краснодар» и продолжит карьеру в составе московского ЦСКА, сообщил журналист и инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале. По его информации, клубы в настоящее время согласовывают завершающие детали полноценного трансфера.

Козлов переходит из «Краснодара» в ЦСКА: это полноценный трансфер, стороны согласовывают последние детали. 21-летний полузащитник уже перевозит вещи из одного эмиратского отеля в другой, — написал Карпов.

Козлов начал карьеру как воспитанник петербургского «Зенита». В «Краснодар» он перешел летом 2024 года. В текущем сезоне футболист получал регулярную игровую практику преимущественно в матчах национального Кубка России.

Ранее бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов посоветовал главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину уезжать работать в Эстонию. Он аргументировал свою идею тем, что национальная команда РФ в течение последних 10 лет не имеет четкой стратегии развития.

До этого Карпин объявил, что не исключает возможности вернуться в Испанию для работы в местном клубе после истечения контракта со сборной. Его текущий договор с национальной командой рассчитан на 2,5 года.

Россия
футбол
спортсмены
ЦСКА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученикам в Уфе обеспечат психологическую поддержку после стрельбы в школе
«Стали предметом торга»: Москалькову возмутило отношение Киева к курянам
Стало известно о судьбе напавшего на ребенка в Шереметьево
Педиатр назвала скрытую опасность бассейнов в теплых странах для детей
Муж Бородиной сбежал со съемок из-за ее бывшего
Адвокат оценил сложности нового закона о сталкинге
Песков раскрыл позицию России по обсуждению с США вопроса о продлении ДСНВ
Лев набросился на прохожего в Махачкале
Москалькова заявила об удержании курян на Украине как заложников
«Че такая дура?»: Гузеева публично поругалась в соцсети
В Госдуме захотели внести поправки в Трудовой кодекс
В Германии озвучили ужасающую правду об отношении Европы к ядерной угрозе
Путин возмутился практикой злоупотребления популярными лекарствами
В Белоруссии осудят литовца по обвинению в геноциде
На Западе раскрыли одну из тем переговоров в Абу-Даби
Детский психолог дала советы, как воспитать в ребенке эрудицию
«Выдернул детей»: Галкина заподозрили в авторитарном родительстве
«Весь мир гоняется»: Путин высоко оценил разработку по добыче лития из воды
Жизнь во Франции, отказ от съемок в «6 кадрах»: где сейчас Ирина Медведева
Появились кадры возвращения российских военных из плена
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.