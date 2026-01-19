Тренер сборной России заявил о желании поработать в Испании

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что будет готов вернуться в Испанию для работы по истечении действующего контракта в национальной команде. В воскресенье он посетил матч Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Барселоной». По словам Карпина, которые приводят газета Mundo Deportivo, его контракт со сборной России действует еще 2,5 года.

Меня уже давно спрашивали, хотел бы я вернуться в Испанию, особенно в «Реал Сосьедад» или «Сельту», которые в следующем туре играют друг с другом. Я всегда говорил: «Да, дверь открыта». Сейчас это было бы невозможно, потому что у меня контракт со сборной России на два с половиной года и морально я не могу бросить ее в таком состоянии. Но через два года, два с половиной года все может быть. Кто знает? — сказал Карпин.

Ранее комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев заявил о провале эксперимента по совмещению Карпиным постов главного тренера «Динамо» и сборной России. По его мнению, неудачные результаты клуба негативно повлияли на игру национальной команды в товарищеских матчах против Перу и Чили.