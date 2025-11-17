«Эксперимент получился неудачным»: Губерниев об уходе Карпина из «Динамо»

У тренера Валерия Карпина провалился эксперимент с совмещением двух постов в «Динамо» и сборной России, заявил NEWS.ru спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев. По его мнению, неудачные результаты столичного клуба в последних встречах перекинулись на плохую игру национальной команды против Перу и Чили.

Эксперимент с помещением получился неудачным. В сборную Карпина пришел эффект «Динамо» с Карпиным, и нужно было, конечно, как говорил Олег Ефремов в свое время во МХАТе: с этим пора кончать. «Динамо» без Карпина удачи, сборной с Карпиным — успеха. Трудно совмещать в таких условиях. «Динамо» играло неудачно, приход Карпина был обставлен с помпой. Он видимо не очень понимал, что делать с этой командой, хотя сам подбирал футболистов. Предстоит расхлебывать новому специалисту, — сказал Губерниев.

Карпин принял решение оставить должность главного тренера московского футбольного клуба «Динамо». На данный момент клуб с 17 очками занимает десятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ). В последнем туре «Динамо» уступило на своем поле «Акрону» со счетом 1:2.