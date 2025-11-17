Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 20:03

«Эксперимент получился неудачным»: Губерниев об уходе Карпина из «Динамо»

Губерниев: Карпин провалил совмещение постов в «Динамо» и сборной России

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

У тренера Валерия Карпина провалился эксперимент с совмещением двух постов в «Динамо» и сборной России, заявил NEWS.ru спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев. По его мнению, неудачные результаты столичного клуба в последних встречах перекинулись на плохую игру национальной команды против Перу и Чили.

Эксперимент с помещением получился неудачным. В сборную Карпина пришел эффект «Динамо» с Карпиным, и нужно было, конечно, как говорил Олег Ефремов в свое время во МХАТе: с этим пора кончать. «Динамо» без Карпина удачи, сборной с Карпиным — успеха. Трудно совмещать в таких условиях. «Динамо» играло неудачно, приход Карпина был обставлен с помпой. Он видимо не очень понимал, что делать с этой командой, хотя сам подбирал футболистов. Предстоит расхлебывать новому специалисту, — сказал Губерниев.

Карпин принял решение оставить должность главного тренера московского футбольного клуба «Динамо». На данный момент клуб с 17 очками занимает десятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ). В последнем туре «Динамо» уступило на своем поле «Акрону» со счетом 1:2.

Дмитрий Губерниев
Валерий Карпин
Динамо
тренеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два пояса UFC, 1 млрд рублей за карьеру, трое детей: как живет боец Махачев
Отдых в Таиланде закончился судом для российских туристов
«Все просчитал»: Непомнящий отреагировал на уход Карпина из «Динамо»
Неожиданный поворот произошел в деле обезглавленного мальчика
Пономарев призвал Карпина покинуть сборную РФ вслед за уходом из «Динамо»
Стоимость российской нефти резко рухнула
Не только для белья: 10+ крутых лайфхаков с прищепками
«Эксперимент получился неудачным»: Губерниев об уходе Карпина из «Динамо»
ВСУ достают «священный резерв», Трамп увольняет «бездарностей»: что дальше
Захарова обвинила западные СМИ в навязывании удобной повестки
Похитивший деньги на строительство фортификаций депутат раскаялся в суде
Эксперт рассказал об особенностях углеродного рынка РФ в условиях санкций
Американист оценил, чем обернутся для Обамы обвинения в госизмене
Сийярто рассердили слова Зеленского о нефти из России
Европейская страна эвакуирует деревню из-за украинского конфликта
В российском регионе повысят ставку транспортного налога
В России усомнились, что петербуржцы поедут «за сыром и маслом» в Финляндию
В некоторых российских поездах появятся пижамы
Игрок поставил на поражение сборной России и получил 3,5 млн рублей
BBC готова бороться с Трампом в суде
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.