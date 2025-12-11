Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 19:27

Чурикова застряла в Ханты-Мансийске с Губерниевым

Чурикова и Губерниев не смогли вылететь из Ханты-Мансийска из-за БПЛА в Москве

Яна Чурикова Яна Чурикова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Телеведущая Яна Чурикова в своем Telegram-канале рассказала, что застряла в Ханты-Мансийске с комментатором Дмитрием Губерниевым. Они не могли вылететь из-за закрытого неба над Москвой на фоне опасности БПЛА.

Чурикова и Губерниев застряли в Сибири! <...> Но нам очень надо в Москву (а Губеру и вообще в Тюмень) поэтому стараемся сейчас добираться на перекладных), — написала Чурикова.

Знаменитости посетили мероприятия по случаю 95-летия Югры 10 декабря, после которого должны были вылететь в столицу следующим утром. Однако рейс перенесли на 13 декабря. Чурикова и Губерниев добрались до Сургута.

Будем держать в курсе, не переключайтесь! — заключила ведущая.

Утром 11 декабря самолет премьер-министра Армении Пашиняна не смог сесть в Москве из‑за закрытого воздушного пространства и ушел на запасной аэродром. Борт главы кабмина почти час кружил над Тверской областью, ожидая разрешения на посадку. Лайнер отправили в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Между тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о сбитых БПЛА в небе над столицей.
