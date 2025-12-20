Новый год-2026
20 декабря 2025

Раскрыто, какой подарок сделал пятилетний мальчик Путину

Пятилетний мальчик из Ханты-Мансийска подарил Путину самодельный коллаж

Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Пятилетний Тимур Рясной, чье новогоднее желание исполнил президент Владимир Путин, передал главе государства через Движение Первых коллаж о детских мечтах с символикой Ханты-Мансийска, сообщила мама мальчика Анастасия Рясная ТАСС. Поделка, созданная ребенком, включает его фотографию и региональные атрибуты.

Это подарок, сделанный своими руками. Тимур сделал замечательную поделку, которая отражает новогодние мечты. Это коллаж с фотографией Тимура, с напоминанием откуда он — из Ханты-Мансийска, [поэтому] с некими атрибутами [региональными], — сказала мама мальчика.

Ранее в ходе визита в Киргизию президенту России вручили национальный музыкальный инструмент комуз. Церемония состоялась в рамках культурной программы для руководителей государств ОДКБ, включавшей демонстрацию традиционной юрты и процесса создания этого трехструнного инструмента.

Кроме того, владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов продемонстрировал каравай, приготовленный для угощения Путина. По его словам, данная выпечка традиционно предназначается для приема особо важных персон.

