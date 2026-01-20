Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 08:57

Пенсионер почти 10 лет проворачивал мошенническую схему ради прибавки

Пенсионера из Югры обвинили в мошенничестве из-за незаконной прибавки к выплатам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пенсионер из Лангепаса в Ханты-Мансийском автономном округе признан виновным в мошенничестве из-за незаконного получение районного коэффициента к социальной выплате, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Югры. Выяснилось, что мужчине почти 10 лет незаконно приходила повышенная пенсия. В общей сложности он получил таким образом свыше 1,4 млн рублей.

Лангепасский городской суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). <…> Мужчина незаконно получил выплаты районного коэффициента к пенсии за девять лет — свыше 1,4 млн рублей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2016 году пенсионер продал квартиру в Лангепасе и переехал с семьей в другой регион. Однако он зарегистрировался в квартире знакомой на прежнем месте, чтобы сохранить повышенную пенсию. При этом мужчина скрыл от пенсионного органа факт переезда.

Ранее житель Адыгеи больше 10 лет незаконно получал выплаты по инвалидности, симулировав тяжелое онкологическое заболевание. С октября 2013 года по октябрь 2025 года аферист успел выманить из государственного бюджета почти 2 млн рублей.

