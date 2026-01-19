Житель Адыгеи притворился инвалидом ради получения страховой пенсии Житель Адыгеи больше 10 лет получал страховые выплаты за несуществующий диагноз

Житель Адыгеи больше 10 лет незаконно получал выплаты по инвалидности, симулировав тяжелое онкологическое заболевание, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. С октября 2013 года по октябрь 2025 года аферист успел выманить из государственного бюджета почти 2 млн рублей.

По версии следствия, в декабре 2013 года мужчина обратился в медучреждение и с помощью подложных документов получил заключение о несуществующем онкологическом диагнозе. На этом основании ему оформили инвалидность и все полагающиеся выплаты. Деньги злоумышленник тратил на собственные нужды.

Сотрудники полиции раскрыли преступную схему. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Сейчас оперативники устанавливают все обстоятельства дела и проверяют возможных сообщников.

