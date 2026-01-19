Атака США на Венесуэлу
Житель Адыгеи притворился инвалидом ради получения страховой пенсии

Житель Адыгеи больше 10 лет получал страховые выплаты за несуществующий диагноз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Житель Адыгеи больше 10 лет незаконно получал выплаты по инвалидности, симулировав тяжелое онкологическое заболевание, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. С октября 2013 года по октябрь 2025 года аферист успел выманить из государственного бюджета почти 2 млн рублей.

По версии следствия, в декабре 2013 года мужчина обратился в медучреждение и с помощью подложных документов получил заключение о несуществующем онкологическом диагнозе. На этом основании ему оформили инвалидность и все полагающиеся выплаты. Деньги злоумышленник тратил на собственные нужды.

Сотрудники полиции раскрыли преступную схему. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Сейчас оперативники устанавливают все обстоятельства дела и проверяют возможных сообщников.

