30 ноября 2025 в 19:10

Путину вручили желанный подарок во время визита в Бишкек

Путину во время визита в Киргизию вручили в подарок народный инструмент комуз

Владимир Путин
Президенту России Владимиру Путину во время визита в Киргизию подарили национальный музыкальный инструмент комуз, сообщил журналист «России 1» Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин». Церемония вручения прошла в рамках культурной программы для лидеров стран ОДКБ, где гостям показали традиционную киргизскую юрту и процесс изготовления народного трехструнного инструмента.

Он как раз это купить хотел, я знаю, — сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, когда Путину преподнесли приготовленный для него комуз.

После демонстрации выступления на инструменте российский лидер взял комуз в руки и исполнил несколько аккордов. Когда Лукашенко предположил, что инструмент не настроен, Путин возразил: «Настроен, настроен».

Ранее стало известно о подписании Путиным и президентом Киргизии Садыром Жапаровым совместного заявления об углублении союзнических отношений и стратегического партнерства по итогам переговоров в Бишкеке. В документе зафиксированы новые цели по дальнейшему усилению двустороннего взаимодействия. Также лидеры выступили за строгое выполнение положений Договора о нераспространении ядерного оружия.

Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Общество

Лагман отдыхает! На пьедестале — мастава: густой суп, который заменит и обед, и ужин

