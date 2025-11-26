День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 18:30

Путин и Жапаров подписали важный для России и Киргизии документ

В Бишкеке Путин и Жапаров подписали документ о развитии союзнических отношений

Владимир Путин и Садыр Жапаров Владимир Путин и Садыр Жапаров Фото: kremlin.ru
Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров по итогам переговоров в Бишкеке подписали совместное заявление об углублении союзнических отношений и стратегического партнерства, сообщили в пресс-службе Кремля. В документе закреплены новые задачи по дальнейшему укреплению двусторонних связей.

Подчеркивая важность регулярного политического диалога на высшем уровне, <...> стороны выражают готовность к дальнейшему поддержанию доверительных контактов по всему комплексу двусторонних отношений, — говорится в нем.

Кроме того, лидеры выступили за неукоснительное соблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия и за всестороннее сбалансированное продвижение всех зафиксированных в нем принципов. Также главы государств заявили о важной роли зон, свободных от ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что во время встречи Путин и Жапаров обсудили дальнейшую реализацию крупных инфраструктурных проектов и повышение уровня гуманитарного взаимодействия. Путин особо подчеркнул важность совместного культурного наследия и тесных человеческих контактов между гражданами РФ и Киргизии.

До этого Путин попробовал исполнить мелодию на национальном инструменте комузе перед началом заседания ОДКБ. Комуз представляет собой традиционный киргизский струнный инструмент. Он имеет три струны, длинный гриф без ладов и корпус грушевидной формы.

Владимир Путин
Садыр Жапаров
соглашения
Россия
Киргизия
