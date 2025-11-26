В Бишкеке состоялись переговоры Путина и Жапарова

26 ноября 2025 года состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы Киргизии Садыра Жапарова в столице Киргизии Бишкеке. Центральным событием стало обсуждение перспектив дальнейшего развития стратегических связей между Россией и Киргизией. Российский лидер встретился с главой Киргизии в правительственной резиденции «Ынтымак Ордо», где и состоялись переговоры.

Одной из главных тем стали экономические связи двух государств, включая развитие транспортно-логистической отрасли. Согласно официальной статистике, которой поделилась пресс-служба Аэрофлота в своем Telegram-канале, за 2024 год группа авиакомпаний перевезла более 573 тыс. пассажиров между Россией и Киргизией, что на 35% превышает показатели предыдущего года. Киргизия является одним из ключевых направлений среди стран СНГ, а объемы перевозок продолжают расти благодаря регулярным рейсами авиакомпании «Аэрофлот», выполняющим перелеты из столицы России в Бишкек и Ош, рейсов «Победы» из Москвы, а также рейсов «России» из Красноярска. За 10 месяцев 2025 года пассажиропоток Группы «Аэрофлот» между странами уже составил более 459 тыс. пассажиров.

Фото: Алексей Никольский, РИА «Новости»/kremlin.ru

Во время встречи стороны также обсудили дальнейшую реализацию крупных инфраструктурных проектов, развитие туристического потенциала региона и повышение уровня гуманитарного взаимодействия. Путин особо подчеркнул важность совместного культурного наследия и тесных человеческих контактов между гражданами обоих государств. Кроме того, лидеры договорились усилить взаимодействие в образовательных программах, направленных на изучение русского языка и подготовку кадров в ключевых отраслях промышленности.

Особое внимание было уделено обсуждению экономических вопросов, включая торговлю и инвестиции. Так, общий объем торговли достиг в 2024 году рекордной отметки в $4,1 млрд, увеличившись на 13,6%. В 2025 году этот показатель уже прибавил еще 17%. Вместе с тем, наблюдается активное внедрение цифровых технологий и формирование совместных инновационных решений, способствующих развитию высокотехнологичных отраслей экономики.

Переговоры завершились подписанием пакета межправительственных соглашений, касающихся торгового, образовательного и миграционного сотрудничества. Обе стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении дружественного союза и увеличении объемов инвестиций, подчеркнув готовность продолжать успешное экономическое и культурное сотрудничество.

Ранее Путин и Жапаров высоко оценили итоги празднования в странах СНГ 80-летия Победы. Главы государств подчеркнули значимость торжеств по случаю юбилейной годовщины окончания Великой Отечественной войны.