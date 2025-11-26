В Бишкеке состоялись переговоры Путина и Жапарова

26 ноября 2025 года состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы Киргизии Садыра Жапарова в столице Киргизии Бишкеке. Центральным событием стало обсуждение перспектив дальнейшего развития стратегических связей между Россией и Киргизией. Российский лидер встретился с главой Киргизии в правительственной резиденции «Ынтымак Ордо», где и состоялись переговоры.
Одной из главных тем стали экономические связи двух государств, включая развитие транспортно-логистической отрасли. Согласно официальной статистике, которой поделилась пресс-служба Аэрофлота в своем Telegram-канале, за 2024 год группа авиакомпаний перевезла более 573 тыс. пассажиров между Россией и Киргизией, что на 35% превышает показатели предыдущего года. Киргизия является одним из ключевых направлений среди стран СНГ, а объемы перевозок продолжают расти благодаря регулярным рейсами авиакомпании «Аэрофлот», выполняющим перелеты из столицы России в Бишкек и Ош, рейсов «Победы» из Москвы, а также рейсов «России» из Красноярска. За 10 месяцев 2025 года пассажиропоток Группы «Аэрофлот» между странами уже составил более 459 тыс. пассажиров.
Во время встречи стороны также обсудили дальнейшую реализацию крупных инфраструктурных проектов, развитие туристического потенциала региона и повышение уровня гуманитарного взаимодействия. Путин особо подчеркнул важность совместного культурного наследия и тесных человеческих контактов между гражданами обоих государств. Кроме того, лидеры договорились усилить взаимодействие в образовательных программах, направленных на изучение русского языка и подготовку кадров в ключевых отраслях промышленности.
Особое внимание было уделено обсуждению экономических вопросов, включая торговлю и инвестиции. Так, общий объем торговли достиг в 2024 году рекордной отметки в $4,1 млрд, увеличившись на 13,6%. В 2025 году этот показатель уже прибавил еще 17%. Вместе с тем, наблюдается активное внедрение цифровых технологий и формирование совместных инновационных решений, способствующих развитию высокотехнологичных отраслей экономики.
Переговоры завершились подписанием пакета межправительственных соглашений, касающихся торгового, образовательного и миграционного сотрудничества. Обе стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении дружественного союза и увеличении объемов инвестиций, подчеркнув готовность продолжать успешное экономическое и культурное сотрудничество.
Ранее Путин и Жапаров высоко оценили итоги празднования в странах СНГ 80-летия Победы. Главы государств подчеркнули значимость торжеств по случаю юбилейной годовщины окончания Великой Отечественной войны.