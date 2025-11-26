День матери
26 ноября 2025 в 17:13

Россия и Киргизия высоко оценили итоги празднования 80-летия Победы

Путин и Жапаров подчеркнули значимость празднования 80-летия Победы в СНГ

Церемония официальной встречи Владимира Путина Президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым Церемония официальной встречи Владимира Путина Президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым Фото: kremlin.ru
Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров высоко оценили итоги празднования в странах СНГ 80-летия Победы, передает Кремль. Главы государств подчеркнули значимость торжеств по случаю юбилейной годовщины окончания Великой Отечественной войны.

В связи с этим Российская Федерация и Киргизская Республика высоко оценивают итоги празднования в СНГ в 2025 году Года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов – Года Мира и Единства в борьбе с нацизмом, — говорится в сообщении.

В заявлении отмечено, что проведение парада 9 мая в Москве, а также большого количества торжественных мероприятий и мемориальных акций, принятие важных заявлений на мировом и региональном уровнях показало незыблемую единую позицию об исторической значимости Великой Победы.

Ранее Россия и Киргизия заключили ряд важных соглашений в области миграции, здравоохранения и образования. Стороны подписали ряд документов во время государственного визита Путина в республику. Изменениям также подвергся Договор о развитии военно-технического сотрудничества от 2017 года.

