Россия и Киргизия заключили ряд соглашений Правительства РФ и Киргизии подписали соглашения в сферах миграции и образования

В рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в Киргизию стороны подписали ряд важных документов, охватывающих сферы миграции, здравоохранения и образования. Список соглашений опубликован на сайте Кремля. В ходе церемонии обмена протоколами стороны внесли изменения в Договор о развитии военно-технического сотрудничества между Россией и Киргизией, заключенный 20 июня 2017 года.

Стороны также заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Кроме того, правительства двух стран подписали меморандум, определяющий правовой статус представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в РФ и Киргизии. Одним из ключевых документов стало соглашение об условиях строительства кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого президента РФ Б. Н. Ельцина.

Дополнительно стороны достигли взаимопонимания в области кардиологии, подписав меморандум между министерствами здравоохранения двух стран. Также заключен меморандум о сотрудничестве между Министерством экономического развития РФ и Министерством экономики и коммерции Киргизии в сфере стратегического планирования.

Ранее Путин заявил, что Россия полностью удовлетворяет потребности республики в топливе. По его словам, нефтепродукты поступают в Киргизию на льготных условиях.