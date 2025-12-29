«Очень горжусь»: теннисистка Касаткина о выступлении под флагом Австралии Теннисистка Касаткина заявила, что горда выступать под флагом Австралии

Теннисистка, бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина, сменившая спортивное гражданство, заявила, что горда представлять на турнире Australian Open-2026 Австралию, которая «так легко ее приняла». Она также добавила, что ей не терпится вновь выйти на корт. Ее слова приводятся на сайте турнира.

Наконец-то я могу сказать, что это новое начало, и я полностью готова к игре. Я очень горжусь тем, что представляю страну, которая так легко меня приняла, — сказала она.

Ранее Касаткина заявила, что сменила гражданство с российского на австралийское для спокойной жизни. По ее словам, именно этого она добивалась.

О смене гражданства Касаткиной стало известно 29 марта. Она призналась, что по-настоящему любит Австралию и чувствует себя там как дома. Теннисистка также отметила, что всегда будет помнить и уважать российские корни, но теперь с нетерпением ждет начала новой жизненной и профессиональной главы под австралийским флагом.

После этого спортсменка заявила, что больше не могла представлять Россию на соревнованиях из-за политической ситуации. Она подчеркивала, что не имела другого выбора, кроме смены гражданства.