Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 15:11

«Очень горжусь»: теннисистка Касаткина о выступлении под флагом Австралии

Теннисистка Касаткина заявила, что горда выступать под флагом Австралии

Дарья Касаткина Дарья Касаткина Фото: NOUSHAD/IMAGO/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Теннисистка, бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина, сменившая спортивное гражданство, заявила, что горда представлять на турнире Australian Open-2026 Австралию, которая «так легко ее приняла». Она также добавила, что ей не терпится вновь выйти на корт. Ее слова приводятся на сайте турнира.

Наконец-то я могу сказать, что это новое начало, и я полностью готова к игре. Я очень горжусь тем, что представляю страну, которая так легко меня приняла, — сказала она.

Ранее Касаткина заявила, что сменила гражданство с российского на австралийское для спокойной жизни. По ее словам, именно этого она добивалась.

О смене гражданства Касаткиной стало известно 29 марта. Она призналась, что по-настоящему любит Австралию и чувствует себя там как дома. Теннисистка также отметила, что всегда будет помнить и уважать российские корни, но теперь с нетерпением ждет начала новой жизненной и профессиональной главы под австралийским флагом.

После этого спортсменка заявила, что больше не могла представлять Россию на соревнованиях из-за политической ситуации. Она подчеркивала, что не имела другого выбора, кроме смены гражданства.

Дарья Касаткина
теннис
теннисистки
Россия
Австралия
спорт
турниры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянина отправили на строгий режим за миллион для сотрудника ФСБ
Герасимов поделился успехами в зоне СВО в последний месяц 2025-го
Герасимов назвал число населенных пунктов, освобожденных в 2025 году
В Краснодарском крае суд вынес приговор бывшему вице-губернатору
Канье Уэст поделился мечтой о поездке в Сибирь
В Подмосковье внедрили более 50 проектов с применением ИИ
Экс-мэра Иваново стали подозревать в получении взятки
Путин собрал совещание по ситуации в зоне спецоперации
Косметолог объяснила, как правильно наносить макияж в зимний период
Школьница истекла кровью после пирсинга губы
Мужчину наказали за ложь о добрачной жизни молодой жены
Российская гимнастка вошла в топ-10 лучших спортсменов 2025 года
Россиянам рассказали, как не стать жертвой аферистов в Новый год
Арбитр из Казани урегулировал конфликт с побитым им пешеходом
«Выйдет победителем»: в Европе раскрыли, чем закончится украинский конфликт
«Должен работать россиянин»: Гладилин выступил против испанца в «Спартаке»
Тренер испанской «Валенсии Б» погиб в Индонезии
Петербург превратился в город-каток с сотнями ДТП
Новые переговоры Путина и Трампа: что известно, план Киева и ЕС разрушен
Офтальмолог опровергла популярный миф о близорукости
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря
Россия

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.