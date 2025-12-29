«Очень горжусь»: теннисистка Касаткина о выступлении под флагом Австралии

Теннисистка, бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина, сменившая спортивное гражданство, заявила, что горда представлять на турнире Australian Open-2026 Австралию, которая «так легко ее приняла». Она также добавила, что ей не терпится вновь выйти на корт. Ее слова приводятся на сайте турнира.
Наконец-то я могу сказать, что это новое начало, и я полностью готова к игре. Я очень горжусь тем, что представляю страну, которая так легко меня приняла, — сказала она.
Ранее Касаткина заявила, что сменила гражданство с российского на австралийское для спокойной жизни. По ее словам, именно этого она добивалась.
О смене гражданства Касаткиной стало известно 29 марта. Она призналась, что по-настоящему любит Австралию и чувствует себя там как дома. Теннисистка также отметила, что всегда будет помнить и уважать российские корни, но теперь с нетерпением ждет начала новой жизненной и профессиональной главы под австралийским флагом.
После этого спортсменка заявила, что больше не могла представлять Россию на соревнованиях из-за политической ситуации. Она подчеркивала, что не имела другого выбора, кроме смены гражданства.