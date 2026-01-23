Вошли не в ту дверь: как экс-россиянки с позором вылетели с Australian Open

Вошли не в ту дверь: как экс-россиянки с позором вылетели с Australian Open

Несколько бывших российских теннисисток завершили выступление на Открытом чемпионате Австралии. Кому они уступили, почему сменили спортивное гражданство, как на это решение отреагировали в России — в материале NEWS.ru.

Кому проиграла Дарья Касаткина на Открытом чемпионате Австралии

29 марта 2025 года Дарья Касаткина сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что получила постоянный вид на жительство в Австралии и теперь будет представлять эту страну на международных соревнованиях.

«Я рада сообщить, что мое заявление на получение постоянного вида на жительство было одобрено правительством Австралии. Это место, которое я люблю и где по-настоящему чувствую себя как дома. Мне нравится находиться в Мельбурне, я хочу как можно скорее обустроить здесь свой дом», — сказала Касаткина.

В 2022 году теннисистка совершила каминг-аут (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Касаткина заявила, что состоит в отношениях с серебряным призером Олимпийских игр 2018 года фигуристкой Натальей Забияко.

Дарья Касаткина Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Госдумы Роман Терюшков в разговоре с NEWS.ru жестко высказался по поводу Касаткиной.

«Эта теннисистка никогда не скрывала, что для нее важна бочка варенья и корзина печенья. Для таких, как она, понятие „родина“ отсутствует, поэтому она по случаю обзавелась новой. Для граждан России это позитивная новость, так как публичный пример, подаваемый Касаткиной, сводился вовсе не к ее индивидуальным достижениям на корте, а больше к рекламе нетрадиционной ориентации и ненависти к руководству нашей страны, защищающему русскоязычное население ДНР и ЛНР», — сказал Терюшков.

Во время выступлений за Россию Касаткина поднималась на восьмое место рейтинга WTA. Сменив гражданство, она опустилась на 37-ю строчку. Сейчас Касаткина занимает 62-е место в рейтинге и не является лучшей теннисисткой в Австралии.

В стартовом матче Australian Open Дарья проиграла 19-летней Николе Бартунковой из Чехии, которая пробилась в основную сетку через квалификацию (6:7, 6:0, 3:6).

Как Камилла Рахимова и Полина Кудерметова вылетели с Открытого чемпионата Австралии

В конце 2025 года Федерация тенниса Узбекистана объявила о том, что за страну будут выступать три российские спортсменки — Мария Тимофеева, Камилла Рахимова и Полина Кудерметова. По информации СМИ, это решение было связано с новым руководителем организации. В феврале 2025 года ее возглавил один из богатейших людей страны Батыр Рахимов. Предприниматель ранее владел футбольным клубом «Пахтакор» и гостиницей «Узбекистан».

Кроме того, теннисистки сменили спортивное гражданство из-за желания поехать на Олимпиаду-2028. Согласно правилам, натурализованный игрок должен как минимум два года отыграть за новую страну и хотя бы один раз выступить в Кубке Билли Джин Кинг.

Камилла Рахимова Фото: Laurent Lairys/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В основном у девочек были вопросы по поводу Олимпиады, но они обращались не только по поводу нее. В России очень много талантливых теннисисток на высоких позициях в рейтинге, а заявка на Игры ограничена. Девочки понимали, что, возможно, не смогут попасть. И не факт, что они будут играть до Олимпиады-2032. А на Олимпиаде хочет выступить любая спортсменка», — заявила вице-президент Федерации тенниса Узбекистана Ирода Туляганова.

Она добавила, что выступление россиянок под флагом республики — это вопрос популяризации профессионального тенниса.

«У нас долго не было игроков из топ-100. Нет образцов для подражания и звезд, на которых можно равняться. Мы смотрели на натурализацию, чтобы девочки подняли уровень профессионального тенниса и показали нашему подрастающему поколению, что в спорте можно добиться больших результатов. Делали для того, чтобы вернуть теннису в республике должный статус», — добавила Туляганова.

На старте Australian Open Рахимова проиграла американке Коко Гауфф со счетом 2:6, 3:6. В первом круге Кудерметова обыграла Гуйомар Маристани из Испании со счетом 6:3, 6:3. В следующем матче она уступила датчанке Кларе Таусон в трех сетах — 3:6, 6:3, 7:5.

Кому уступила Анастасия Потапова на Открытом чемпионате Австралии

В декабре Анастасия Потапова приняла решение выступать за Австрию. Она рассмешила пользователей в Сети, опубликовав пост о переходе, в котором скопировала текст у Касаткиной. Теннисистка лишь заменила название страны.

«Это не потеря для российского тенниса. Понятия не имею, чем обусловлено решение Потаповой», — сказал вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников.

На старте австралийского турнира Анастасия обыграла Сюзан Ламенс из Нидерландов со счетом 3:6, 7:5, 6:2. Затем она сломила сопротивление британки Эммы Радукану — 7:6, 6:2. В третьем круге Потапова проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко — 6:7, 6:7.

Анастасия Потапова Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В какую страну чаще всего переходили российские теннисисты

Первыми российское гражданство на казахстанское сменили в 2008-м Ярослава Шведова, Галина Воскобоева, Андрей Голубев, Михаил Кукушкин и Юрий Щукин. Через два года к ним присоединился Евгений Королев, а затем Юлия Путинцева.

В 2011-м ФТР вела переговоры с Казахстаном об «аренде» Анны Данилиной, супруга олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой Дмитрия Попко и дочери экс генерального директора ФК «Спартак» Юрия Первака Ксении. Спортсмены должны были выступать за эту страну в течение некоторого времени, однако в РФ вернулась только Ксения Первак.

Главными звездами казахстанского тенниса являются Александр Бублик (десятое место в рейтинге ATP), который перешел из России в 2016-м, а также Елена Рыбакина (пятое место в рейтинге WTA, перешла в 2018 году).

В 2018-м за Казахстан начал выступать Тимофей Скатов, а шесть лет спустя — Александр Шевченко.

В декабре 2025 года президент ФТР Шамиль Тарпищев заявил, что спортсмены не будут массово уходить из России.

«У нас играют более тысячи человек. Из этой тысячи перешли в другие страны три-четыре человека. Они сменили спортивное гражданство, а не российское. Потери есть только в личностном плане, хотелось бы, чтобы страна была более значима для каждого из спортсменов», — отметил Тарпищев.

