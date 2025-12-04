Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кафельников жестко высказался о смене спортивного гражданства Потаповой

Кафельников: уход Потаповой в сборную Австрии не является потерей

Евгений Кафельников Евгений Кафельников Фото: Анастасия Петрова/РИА Новости
Смена спортивного гражданства на австрийское 51-й ракетки мира Анастасии Потаповой не является значимой потерей для российского спорта, заявил вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников. Он отметил, что ему сложно объяснить такое решение спортсменки, передает «Чемпионат».

Это не потеря для российского тенниса. Понятия не имею, чем обусловлено решение Потаповой, — сказал Кафельников.

Бывший спортсмен добавил, что не считает Потапову сильной теннисисткой и не видит значимых достижений для России. Поэтому, как подчеркнул Кафельников, «скатертью дорожка».

Потапова за карьеру выиграла три титула WTA-250. В 2022 году она стала чемпионкой турнира в Стамбуле, в 2023-м — в Линце и в 2025-м — в Клуж-Напоке.

Ранее экс-теннисист Андрей Ольховский предположил, что Потапова могла сменить спортивное гражданство из-за финансовых соображений и возможности выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. Однако он все равно удивился, почему состоявшиеся спортсмены идут на такой шаг, подчеркнув, что главный вопрос следует задать самой теннисистке.

