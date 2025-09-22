Кафельников назвал условие, при котором Медведев снова начнет побеждать Кафельников: чтобы Медведев снова начал побеждать, ему нужны перемены в голове

Теннисисту Даниилу Медведеву необходимы перемены в голове, заявил бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников в беседе с «Чемпионатом». Он добавил, что только в этом случае россиянин снова начнет побеждать.

Да, Медведев сменил тренера. Но эти перестановки не будут работать, если у самого Даниила в голове не будет радикальных перемен. Если он не захочет ничего менять в своем процессе, толку не будет — ему хоть кого подавай. Дело в самом Медведеве, — заявил Кафельников.

Ранее Медведев, занимающий 18-ю позицию в мировом рейтинге ATP, потерпел поражение в четвертьфинале турнира в китайском Ханчжоу с призовым фондом $1 млн. В упорной трехсетовой борьбе он уступил местному теннисисту Ву Ибину (196-й номер рейтинга) со счетом 7:5, 6:7, 4:6.

Ранее психолог Франциска Дозе связала эмоциональность Медведева на корте с давлением публики. По ее словам, зрители не сталкиваются с тем, что переживают спортсмены, за действиями которых следят тысячи зрителей. Психолог также отметила, что у спортсменов развито «мощное чутье», позволяющее им подмечать детали и оборачивать ситуацию в свою пользу.