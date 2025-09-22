«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 19:01

Кафельников назвал условие, при котором Медведев снова начнет побеждать

Кафельников: чтобы Медведев снова начал побеждать, ему нужны перемены в голове

Евгений Кафельников Евгений Кафельников Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Теннисисту Даниилу Медведеву необходимы перемены в голове, заявил бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников в беседе с «Чемпионатом». Он добавил, что только в этом случае россиянин снова начнет побеждать.

Да, Медведев сменил тренера. Но эти перестановки не будут работать, если у самого Даниила в голове не будет радикальных перемен. Если он не захочет ничего менять в своем процессе, толку не будет — ему хоть кого подавай. Дело в самом Медведеве, — заявил Кафельников.

Ранее Медведев, занимающий 18-ю позицию в мировом рейтинге ATP, потерпел поражение в четвертьфинале турнира в китайском Ханчжоу с призовым фондом $1 млн. В упорной трехсетовой борьбе он уступил местному теннисисту Ву Ибину (196-й номер рейтинга) со счетом 7:5, 6:7, 4:6.

Ранее психолог Франциска Дозе связала эмоциональность Медведева на корте с давлением публики. По ее словам, зрители не сталкиваются с тем, что переживают спортсмены, за действиями которых следят тысячи зрителей. Психолог также отметила, что у спортсменов развито «мощное чутье», позволяющее им подмечать детали и оборачивать ситуацию в свою пользу.

Россия
теннис
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сергей Лазарев поздравил дочь с семилетием и показал архивные фото
Многомиллиардное имущество участвующего в СВО экс-мэра отдали государству
Суд арестовал профессора Сеченовского университета по делу о взятке
«Демократия по Санду»: Захарова о запрете ленты Гайдая в Молдавии
Лучшие бесплатные видеоредакторы: для компьютера и онлайн
Обвинения Эстонии в адрес России из-за МиГ-31 не нашли поддержки в ООН
SHAMAN впервые поделился впечатлениями после «Интервидения»
В Нидерландах объяснили смысл признания Палестины Европой
Собчак, Ширвиндт, Виторган: кого из артистов могут наказать за лайки в Сети
Появилась новая информация об атаке БПЛА на Москву
Ярославский аэропорт временно перестал принимать самолеты
Украинские морги забиты наемниками, огненный шторм в Харькове: что дальше
Топливо и большие стройки: кто отвечает за ритм мегапроектов
«Классные ребята»: Табаков о звездном трио с Безруковым и Кологривым
Раскрыты подробности атаки беспилотников на Москву
Стали известны детали разговора Трампа и Токаева
Иран раскрыл, что произойдет в случае неудачных переговоров с Западом
В США призвали Трампа ответить на предложение Путина по ДСНВ
БПЛА атакуют Москву
США и Казахстан заключили контракт на $4 млрд
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.