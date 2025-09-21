Теннисист Медведев уступил в матче с 196-й ракеткой мира

«Интервидение-2025»
Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий 18-ю позицию в мировом рейтинге ATP, потерпел поражение в четвертьфинале турнира в китайском Ханчжоу с призовым фондом $1 млн. В упорной трехсетовой борьбе он уступил местному теннисисту Ву Ибину (196-й номер рейтинга) со счетом 7:5, 6:7, 4:6.

Этот матч стал первым случаем за три личные встречи, когда Медведев не смог одержать победу над китайским спортсменом.

Для российского теннисиста турнир в Ханчжоу стал четвертым подряд, где он не сумел выиграть более одного матча. В текущем сезоне Медведев демонстрировал более стабильную игру, доходя до полуфиналов на соревнованиях в Марселе и Индиан-Уэллсе, а также играя в финале турнира в Галле.

Ранее психолог Франциска Дозе эмоциональность Медведева на корте связала с давлением публики. По ее словам, зрители не сталкиваются с тем, что переживают спортсмены, за действиями которых следят тысячи зрителей. Психолог также отметила, что у спортсменов развито «мощное чутье», позволяющее им подмечать детали и оборачивать ситуацию в свою пользу.

