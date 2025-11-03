Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 11:14

Итальянский теннисист вновь стал первой ракеткой мира

Янник Синнер стал первой ракеткой мира после победы на «Мастерсе» в Париже

Фото: Michael Baucher/Keystone Press Agency/Global Look Press

Итальянец Янник Синнер снова оказался лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации. В воскресенье, 2 ноября, спортсмен выиграл турнир серии «Мастерс» в Париже, одолев канадца Феликса Оже-Альяссима.

На втором месте рейтинга расположился испанец Карлос Алькарас, а на третьем — Александр Зверев из Германии. Кроме того, в пятерку лучших попали представители США Тейлор Фриц и Бен Шелтон, а также Новак Джокович из Сербии. Россиянин Даниил Медведев, который сумел дойти до четвертьфинала «Мастерса», сохранил статус первой ракетки России, поднявшись с 13-й на 12-ю строчку.

До этого итальянский рэпер Fedez спровоцировал скандал, сравнив Синнера с Адольфом Гитлером в своем новом треке. В тексте песни утверждается, что у итальянцев появился «новый кумир», который является «чистокровным итальянцем с акцентом» немецкого политика. Позднее музыкант попытался объяснить спорную строчку из песни, однако извинений теннисисту не принес.

теннис
Янник Синнер
спортсмены
Даниил Медведев
