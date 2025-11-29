Синнера захотели пригласить на турнир в Петербурге Александр Медведев хочет пригласить Синнера на соревнования в Петербурге

Генеральный директор турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Александр Медведев хочет пригласить на соревнование вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера. По его словам, ему можно, как и в прошлый раз, выдать специальное приглашение, передает ТАСС.

Мало кто помнит, но в свое время Синнер начинал у нас на турнире. Мы дали ему wild card (специальное приглашение — NEWS.ru). Он пообещал, что однажды вернется. Время пришло — пора приезжать. Мы ему припомним, — сказал Медведев.

Ранее Янник Синнер пробился в финал Открытого чемпионата США, который проходит на хардовых кортах Нью-Йорка. В полуфинальном матче Синнер обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4. В свою очередь Алькарас победил серба Новака Джоковича — 6:4, 7:6, 6:2.

До этого российский теннисист Андрей Рублев в паре с чешкой Екатериной Муховой уступил итальянской паре Сары Эррани и Андреа Вавассори в четвертьфинале микста на Открытом чемпионате США, который проходил в Нью-Йорке. Встреча завершилась со счетом 4:1, 5:4 (7:4) в пользу итальянцев.