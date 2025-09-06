Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 09:05

Стали известны имена финалистов US Open

Итальянец Синнер сыграет с испанцем Алькарасом в финале US Open

Янник Синнер Янник Синнер Фото: Li Rui/XinHua/Global Look Press

Первая ракетка мира Янник Синнер пробился в финал Открытого чемпионата США, который проходит на хардовых кортах Нью-Йорка, сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он поборется за трофей турнира Большого шлема с представителем Испании Карлосом Алькарасом.

В полуфинальном матче Синнер обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4. В свою очередь Алькарас победил серба Новака Джоковича — 6:4, 7:6, 6:2.

Примечательно, что Синнер и Алькарас выходили в финал трех турниров Большого шлема из четырех в текущем году. Так, испанец стал победителем Роллан Гарроса, а Синнер забрал трофей Уимблдона. Помимо этого, итальянец стал победителем Australian Open.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев в паре с чешкой Екатериной Муховой уступил итальянской паре Сары Эррани и Андреа Вавассори в четвертьфинале микста на Открытом чемпионате США, который проходил в Нью-Йорке. Встреча завершилась со счетом 4:1, 5:4 (7:4) в пользу итальянцев.

Кроме того, Рублев заявил, что ему несправедливо назначили штраф в $3 тысячи за нецензурную брань в адрес американского спортсмена Тристана Бойера. Россиянин добавил, что разговаривал сам с собой.

теннис
Янник Синнер
турниры
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ убили своих же за попытку побега
В Москве задержали украинку за работу на спецслужбы Киева
В Германии отреагировали на слова Путина о НАТО на Украине
Мошенники добрались до ОДКБ, используя ИИ
Подаренные Киеву поезда стали причиной громкого скандала в Австрии
Стало известно, как Трамп относится к Лукашенко
Стали известны имена финалистов US Open
Назван регион-лидер по заболеваемости ВИЧ
В России оценили торгово-экономическое сотрудничество с Азербайджаном
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 6 сентября 2025 года
В США объяснили отказ Зеленского от поездки в Москву
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии Путина
«Мы поддерживаем»: Оверчук о разблокировании дорог на Южном Кавказе
Блогер BadComedian оказался в базе «Миротворец»
Некоторым россиянам начнут выплачивать по 1 млн рублей за рождение ребенка
«Роты смерти» ВСУ, гибель мирных граждан: новости СВО на утро 6 сентября
В Кремле раскрыли ключевое условие России по «Силе Сибири — 2»
Приставы начали арест имущества владельцев «Яшкино» и «Кириешек»
В США указали, что стратегия Пентагона претерпела изменения
Песков рассказал о важном периоде в международных отношениях
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.