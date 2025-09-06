Стали известны имена финалистов US Open

Первая ракетка мира Янник Синнер пробился в финал Открытого чемпионата США, который проходит на хардовых кортах Нью-Йорка, сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он поборется за трофей турнира Большого шлема с представителем Испании Карлосом Алькарасом.

В полуфинальном матче Синнер обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4. В свою очередь Алькарас победил серба Новака Джоковича — 6:4, 7:6, 6:2.

Примечательно, что Синнер и Алькарас выходили в финал трех турниров Большого шлема из четырех в текущем году. Так, испанец стал победителем Роллан Гарроса, а Синнер забрал трофей Уимблдона. Помимо этого, итальянец стал победителем Australian Open.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев в паре с чешкой Екатериной Муховой уступил итальянской паре Сары Эррани и Андреа Вавассори в четвертьфинале микста на Открытом чемпионате США, который проходил в Нью-Йорке. Встреча завершилась со счетом 4:1, 5:4 (7:4) в пользу итальянцев.

Кроме того, Рублев заявил, что ему несправедливо назначили штраф в $3 тысячи за нецензурную брань в адрес американского спортсмена Тристана Бойера. Россиянин добавил, что разговаривал сам с собой.