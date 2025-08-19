Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 23:42

Россиянин вместе с чешкой проиграли паре итальянских теннисистов в США

Рублев и Мухова проиграли Эррани и Вавассори на теннисном турнире в США

Андрей Рублев Андрей Рублев Фото: Pawel Andrachiewicz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублев в паре с чешской спортсменкой Каролиной Муховой уступил итальянской паре Сары Эррани и Андреа Вавассори в четвертьфинале микста на Открытом чемпионате США, который проходит в Нью-Йорке. Встреча завершилась со счетом 4:1, 5:4 (7:4) в пользу итальянцев.

Матчи проходят в формате из трех сетов до четырех победных геймов в каждой партии. В финальной встрече победителем сета станет пара, выигравшая первой шесть геймов, уточнили организаторы турнира.

В турнире участвуют 16 пар, а победители получат приз в размере $1 млн. Соревнования в миксте продлятся до 20 августа, после чего к борьбе подключатся российские спортсмены Мирра Андреева и Даниил Медведев.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев в ходе матча против австралийца Бена Уолтона во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати опустил голову в морозилку. Спортсмен плохо переносил жару и пытался охладиться таким необычным способом.

До этого стало известно, что российская теннисистка Мирра Андреева не будет участвовать в турнире категории WTA 1000 в Цинциннати (США) из-за травмы. Пятая ракетка мира завершила выступление в третьем круге «тысячника» в Монреале, уступив американке Маккартни Кесслер. Во втором сете матча 18-летняя Андреева подвернула ногу и упала, повредив лодыжку.

теннис
Россия
США
Чехия
Италия
Андрей Рублев
