«Уже проигрывают»: тренер раскритиковал результаты россиян на «Тур де Ски»

Результаты российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на старте «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе разочаровывают, заявил в беседе с РИА Новости старший тренер сборной России Юрий Бородавко. По его словам, спортсмены могут добиться лучшего результата в следующих гонках.

Результат не очень хороший, поскольку соревнования, можно сказать, еще не начались, а они уже проигрывают лидерам около минуты. <...> Будем надеяться, что в дистанционных гонках они смогут проявить себя получше, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Непряева не прошла квалификацию спринта свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски» — 2025/26. Спортсменка показала время 2.56,27, этого результата не хватило для попадания в топ-30 и выхода в четвертьфинал. Коростелев также не сумел попасть в тридцатку лучших.

До этого стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус российской горнолыжнице Юлии Плешковой. 28-летняя спортсменка теперь может принимать участие в отборочных соревнованиях к Олимпиаде в Италии. Также в список попали семь белорусских лыжников.