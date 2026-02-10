Назван главный гастрономический хит Зимней Олимпиады в Италии Пицца стала самым популярным блюдом среди спортсменов на Олимпиаде в Италии

Пицца стала самым популярным блюдом среди спортсменов на Зимней Олимпиаде в Италии, сообщила «Российская газета». Ее, в частности, нередко заказывают американские сноубордисты после тренировок.

Кроме пиццы, среди иностранных спортсменов пользуются популярностью и другие итальянские блюда — паста, лазанья и фокачча. Среди десертов они чаще всего заказывают тирамису, его подавали на официальном гала-ужине Олимпиады. Журналисты рассказали, что за время Игр для участников мероприятия приготовят около 3 млн блюд, в период Паралимпиады — 485 тыс. блюд.

Ранее сообщалось, что французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон выиграли ритм-танец на Олимпийских играх в Италии. Они набрали 90,18 балла, опередив ближайших конкурентов.

До этого стало известно, что организаторы Олимпийских игр в Италии проверяют жалобы спортсменов на поломку медалей. Сообщения о проблемах поступили от нескольких атлетов, включая американку Бризи Джонсон, шведку Эббу Андерсон и немца Юстуса Штрелова.