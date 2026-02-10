Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 06:54

Названы победители ритм-танца на Олимпиаде в Италии

Французские фигуристы Сизерон и Бодри выиграли ритм-танец на ОИ-2026 в Италии

Фото: Mattia Martegani/Keystone Press Agency/Global Look Press
Французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон выиграли ритм-танец на Олимпийских играх в Италии. Они набрали 90,18 балла, опередив ближайших конкурентов.

По результатам выступления, второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс с 89,72 балла. Третью позицию завоевали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, получившие 86,18 балла.

Этот сезон является первым совместным для французского дуэта. Финал соревнований с произвольным танцем запланирован на 11 февраля.

Ранее американский фигурист Илья Малинин принес сборной США золотую медаль в командном турнире на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Судьба первого места решилась в произвольной программе одиночников, где Малинин набрал 200,03 балла. Его выступление стало определяющим в противостоянии с главными конкурентами из Японии.

До этого стало известно, что российскому фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе перед Олимпийскими играми 2026 года. По его словам, команда спортсмена узнала об этом всего за несколько дней до вылета в Милан.

Кроме того, на зимних Олимпийских играх в Италии завершился этап коротких программ в командном турнире по фигурному катанию. В соревнованиях среди мужчин победу одержал японский фигурист Юма Кагияма, второе место занял представитель США Илья Малинин, третьим стал канадец Стивен Гоголев.

олимпиады
фигуристы
медали
фигуристки
