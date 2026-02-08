Зимняя Олимпиада — 2026
Фигурист Малинин сенсационно уступил в короткой программе на ОИ

Фигурист Малинин стал вторым в короткой программе на командном турнире Олимпиады

Илья Малинин Илья Малинин Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press
На зимних Олимпийских играх в Италии завершился этап коротких программ в командном турнире по фигурному катанию. В соревнованиях среди мужчин победу одержал японский фигурист Юма Кагияма, второе место занял представитель США Илья Малинин, третьим стал канадец Стивен Гоголев.

По итогам коротких программ во всех дисциплинах (мужское и женское одиночное катание, спортивные пары и танцы) лидером командного зачета стала сборная США, набравшая 34 очка. На второй позиции с отставанием в одно очко располагается команда Японии (33 очка). Далее следуют Италия (28), Канада (27) и Грузия (25).

Малинин, воспитанник российской тренерской школы, набрал за свою короткую программу 98,00 балла, уступив победителю более 10 баллов. Грузинский одиночник Ника Эгадзе, тренирующийся у Этери Тутберидзе, занял шестое место с результатом 84,37 балла. Далее зрителей ожидает произвольная программа фигуристов. Соревнования состоятся 8 февраля.

До этого стало известно, что российскому фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе перед Олимпийскими играми 2026 года. По его словам, команда спортсмена узнала об этом всего за несколько дней до вылета в Милан.

