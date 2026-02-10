Telegram замедляют в России: чем заменить, топ-3 альтернативных сервиса

Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram в России, сообщили в пресс-службе ведомства. По официальным данным, принимаются меры по частичному ограничению работы мессенджера. Почему было принято это решение, могут ли Telegram окончательно заблокировать, какие есть альтернативные площадки для общения — в материале NEWS.ru.

Когда начались серьезные сбои в Telegram

Накануне пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера. Согласно данным Downdetector, количество обращений за последние сутки достигло 8445. Люди заявили о проблемах при отправке текстов, фотографий и файлов. Голосовые сообщения, по их словам, грузятся дольше, чем обычно.

Мессенджер также некорректно работал днем раньше. По данным сайта «Сбой.рф», тогда общее количество жалоб достигло 1411. Больше всего их поступило из Москвы (23%), Новосибирской области (13%) и Санкт-Петербурга (7%).

На эту информацию мгновенно отреагировала МосБиржа — акции VK выросли на 1,78% на фоне новостей о замедлении Telegram.

Что сказали в Роскомнадзоре о замедлении Telegram в России

Вскоре после появления слухов о замедлении работы Telegram в России Роскомнадзор официально подтвердил эти сообщения.

«По-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях. В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений», — сообщили в РКН.

В ведомстве добавили, что открыты для работы с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами при одном условии — уважение к РФ, ее гражданам и соблюдение законов.

«Эти правила открыты и одинаковы для всех: размещение серверов на территории России, обеспечение защиты персональных данных, защита граждан от мошенничества, создание условий для пресечения экстремизма и терроризма», — сказали в РКН.

Ранее суд зарегистрировал восемь административных протоколов против Telegram, сообщается на официальном портале судов Москвы. По каждому из нарушений предусмотрен штраф в размере до 8 млн рублей.

Семь протоколов касаются неудаления запрещенной в России информации. Еще один протокол был составлен за повторное неисполнение обязанности по мониторингу контента в социальной сети и ограничению доступа к запрещенным материалам.

Задолженность Telegram по штрафам за несоблюдение российского законодательства достигла почти 30 млн рублей, сообщил источник в правоохранительных органах. Речь идет о нарушениях, которые были выявлены Роскомнадзором и мировыми судьями Москвы.

«Сейчас задолженность мессенджера Telegram превышает 29,6 млн рублей. Это в основном штрафы за нарушение законов РФ, которые были выявлены Роскомнадзором и мировыми судьями Москвы», — сообщил источник.

Как Павел Дуров отреагировал на замедление Telegram в России

Основатель Telegram Павел Дуров не комментировал сообщения о сбоях в работе мессенджера. Ранее он пригрозил закрыть сервис в ответ на требования раскрыть данные о переписках пользователей.

«Telegram не раскрыл ни одного байта данных о переписках третьим лицам за всю свою историю. И мы скорее закроем весь проект, чем начнем это делать», — написал Дуров.

Что сказали в Госдуме о замедлении Telegram в России

Между властями РФ и руководством Telegram идут переговоры, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Он уточнил, что целью диалога является выполнение мессенджером российского законодательства без применения крайних мер.

«Никто не желает никаких закрытий ради закрытий. Никому не хочется специально что-то блокировать. Но если Telegram не выполнит российские законы, ему будет нелегко. Когда технически будут найдены решение и компромисс, то все будут только рады. Важно, что компромиссы ищут, это хорошо», — сказал парламентарий.

Какие мессенджеры могут заменить Telegram

IT-эксперт, разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер в беседе с NEWS.ru заявил, что альтернативами Telegram могут стать MAX, Imo и Chattti.

«MAX продвигается как национальная платформа с перспективой мини-приложений и интеграций, включая сценарии с „Госуслугами“», — сказал NEWS.ru эксперт по кибербезопасности Сергей Белов.

По его мнению, пока главная проблема альтернатив Telegram заключается не в кнопках и стикерах, а в экосистеме — каналах, ботах, привычке получать новости и сервисы внутри одного приложения.

«Часть людей уйдет в более простые мессенджеры для личной переписки. Большинство пользователей скорее всего примут МAX», — сказал Белов.

