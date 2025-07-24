Почему не работает YouTube 24 июля: замедление, рост дохода от рекламы

Россияне продолжают жаловаться на сбои и замедление в работе YouTube. Какие последние новости об этом известны сегодня, 24 июля?

Что известно о замедлении YouTube 24 июля

Массовый сбой в работе YouTube в РФ произошел в августе прошлого года и длится до сих пор. Ежедневно россияне испытывают трудности при попытке зайти в приложение или на сайт видеохостинга. Пользователи также жалуются, что платформа не открывается на смартфонах, компьютерах и телевизорах, а в случае загрузки падает скорость воспроизведения видео.

Согласно данным сервиса «Сбой.РФ», сегодня, 24 июля, продолжают поступать массовые жалобы на некорректную работу YouTube из Москвы (20%), Саратовской области (8%), Ростовской области (7%), Новосибирской, Иркутской, Калужской областей и Приморского края (6%), Удмуртии, Московской, Ярославской и Челябинской областей (4%), Кузбасса, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Белгородской, Кировской, Орловской областей и Ставрополья (3%).

При этом YouTube в России официально не блокировали, и у правительства на настоящий момент нет таких планов, говорил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Как YouTube увеличил доход от рекламы

Рекламные доходы видеосервиса YouTube по итогам второго квартала 2025 года выросли на 13% год к году. Так, показатель достиг $9,8 млрд по сравнению с $8,7 млрд за аналогичный период прошлого года, пишет TechCrunch со ссылкой на финансовый отчет материнской компании Google Alphabet.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отмечается, что рекламный доход YouTube немного превзошел ожидания аналитиков, которые прогнозировали, что показатель составит $9,6 млрд.

TechCrunch также пишет, что YouTube пытается привлечь больше средств от телевизионной рекламы. Недавний отчет Nielsen показал, что видеохостинг три месяца подряд занимал первое место по количеству просмотров на телевидении, составляя 12,4% от общего времени, которое зрители проводили за просмотром телепередач. При этом общая выручка Alphabet во втором квартале достигла $96,4 млрд, что на 13% больше, чем в прошлом году.

Какие инструменты для создания Shorts появились на YouTube

YouTube начал внедрять новые функции на базе генеративного ИИ, которые упрощают создание коротких видеоформатов Shorts.

Теперь пользователи могут создавать ролики буквально из одного изображения или текста, а также применять продвинутые видеоэффекты с помощью встроенного AI Playground.

Среди представленных инструментов — функция, позволяющая превратить обычное фото в динамичное видео. Точная продолжительность таких роликов пока не раскрывается, но, вероятнее всего, речь идет о коротком формате.

Запуск новых возможностей будет происходить постепенно. В первую очередь они появятся в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. В дальнейшем YouTube планирует расширить доступ к ИИ-инструментам и для пользователей из других стран.

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