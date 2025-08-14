Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 22:28

Трамп выразил уверенность в урегулировании конфликта на Украине

Трамп: Путин и Зеленский согласятся на урегулирование украинского конфликта

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Joyce N. Boghosian/US White House/Global Look Press

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский готовы к миру, заявил на брифинге для прессы в Белом доме американский лидер Дональд Трамп. По его мнению, их встреча будет хорошей.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп подчеркнул, что планирует провести переговоры с участием трех президентов. По его словам, первая встреча будет важной, но еще более значимой станет вторая. Он также выразил оптимизм относительно исхода переговоров, заявив, что ожидает заключения мира как со стороны российского, так и украинского лидеров.

Мы собираемся провести встречу с участием президента Путина, президента Зеленского, меня и, возможно, мы пригласим некоторых европейских лидеров. Возможно, и нет, это еще неизвестно, — заявил Трамп.

Ранее политолог Юрий Светов рассказал, что мнение Украины по саммиту на Аляске не волнует Вашингтон и Москву. В первую очередь Россия и США обсудят свои взаимоотношения, убежден эксперт. При этом украинский вопрос станет лишь одной из тем на повестке двусторонней встречи, добавил он.

Политолог-американист Малек Дудаков также не исключил продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в результате саммита на Аляске. Он призвал не ждать глобальных подвижек по украинскому вопросу после завершения встречи.

Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
переговоры
