12 января 2026 в 18:42

Беспилотник упал на трассу в российском регионе

Обломки БПЛА обнаружены в Крымском районе Кубани

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фрагменты беспилотного летательного аппарата ВС упали на трассу, ведущую к хутору Верхнеадагум Краснодарского края, сообщили в оперштабе. Жертв и разрушений не зафиксировано.

В Крымском районе обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты беспилотника упали на автодорогу в направлении хутора Верхнеадагум. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и специальные службы, — говорится в сообщении.

Также стало известно, что в Славянске-на-Кубани, расположенном в Краснодарском крае, обломки повредили крышу частного дома. Никто в результате инцидента не пострадал.

В период с 8:00 до 16:00 над российскими регионами сбили 19 украинских дронов. В их числе – семь над территорией Республики Крым, пять – над акваторией Азовского моря, четыре — Краснодарского края. В Новороссийск объявлена угроза атаки беспилотников.

Тем временем военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что в период зимней кампании Вооруженные силы Украины могут попытаться оттянуть российскую армию под Купянск, чтобы затянуть боевые действия. По его словам, украинское командование не останавливают даже большие потери на этом направлении.

ВСУ
ВС РФ
Краснодарский край
происшествия
