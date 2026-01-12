Беспилотник упал на трассу в российском регионе Обломки БПЛА обнаружены в Крымском районе Кубани

Фрагменты беспилотного летательного аппарата ВС упали на трассу, ведущую к хутору Верхнеадагум Краснодарского края, сообщили в оперштабе. Жертв и разрушений не зафиксировано.

В Крымском районе обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты беспилотника упали на автодорогу в направлении хутора Верхнеадагум. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и специальные службы, — говорится в сообщении.

Также стало известно, что в Славянске-на-Кубани, расположенном в Краснодарском крае, обломки повредили крышу частного дома. Никто в результате инцидента не пострадал.

В период с 8:00 до 16:00 над российскими регионами сбили 19 украинских дронов. В их числе – семь над территорией Республики Крым, пять – над акваторией Азовского моря, четыре — Краснодарского края. В Новороссийск объявлена угроза атаки беспилотников.

Тем временем военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что в период зимней кампании Вооруженные силы Украины могут попытаться оттянуть российскую армию под Купянск, чтобы затянуть боевые действия. По его словам, украинское командование не останавливают даже большие потери на этом направлении.