12 января 2026 в 16:57

ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 19 украинских БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за восемь часов ликвидировали 19 украинских БПЛА

ВСУ ВСУ Фото: Социальные сети
Силы ПВО за восемь часов ликвидировали и перехватили 19 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, семь БПЛА уничтожили над Крымом, пять — над акваторией Азовского моря. По четыре, два и одному беспилотнику сбили над территориями Краснодарского края, Курской и Белгородской областей соответственно.

C 08:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 13 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, четыре БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, по два — над республиками Крым и Адыгея, Курской областью, акваторией Черного моря, еще один сбили над Воронежской областью.

Также стало известно, что произошедшая 10 января атака украинских беспилотников на Воронеж стала одной из самых сильных с начала СВО. Как заявил губернатор региона Александр Гусев, возмездие будет неотвратимым.

