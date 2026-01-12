Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 18:32

Депутат ответил, почему НАТО на самом деле продолжает поддержку Украины

Депутат Колесник: НАТО пытается проиграть в конфликте на Украине с достоинством

Фото: Shutterstock/FOTODOM
НАТО осознает, что ситуация по украинскому конфликту складывается не в пользу Европы, и пытается проиграть с достоинством, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он отметил, что американцы больше не занимаются делами Европы, а армии ЕС недостаточно, чтобы противостоять Вооруженным силам России.

Возможно, политики НАТО действительно прозрели, понимая, что совсем не в их пользу складывается ситуация на Украине, и стараются проиграть с достоинством. Американцы их бросили, стало не до Европы, а европейские вооруженные силы никак не готовы противостоять нашей армии. Да мы и не собираемся ни на кого нападать. Но после того как они себя запугали до полусмерти, уже от этого отойти не могут. Они понимают, что проигрывают, и пытаются это сделать красиво, — высказался Колесник.

Ранее генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что удар российской баллистической ракетой «Орешник» по Украине следует расценивать как сигнал Западу отказаться от поддержки Киева. Но, по его словам, западные государства не откажутся от помощи украинскому правительству.

