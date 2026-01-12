В Самаре оправдали обвиненного в сексуальном насилии священника В Самаре оправдали обвиняемого в насилии над подростком священника

В Самаре прекращено резонансное уголовное дело в отношении священнослужителя Владислава Лазаря, которого подозревали в изнасиловании 16-летней девушки, сообщает портал 63.RU. Следствие установило отсутствие состава преступления, подтвердив доводы защиты о невиновности клирика. Его обвиняли в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении 16-летней девушки.

Служитель церкви с самого начала категорически отрицал обвинения в насилии. Он настаивал на том, что отношения носили добровольный характер, а о возрасте спутницы ему не было известно. Как сообщил адвокат Игорь Зыряев, после тщательной проверки правоохранители встали на сторону его подзащитного.

Теперь за моим подзащитным официально признано право на реабилитацию, — подчеркнул Зыряев.

Арест иерея в январе прошлого года вызвал бурные споры в обществе, особенно среди коллег и родителей учеников школы, где он преподавал. Сначала священника поместили в СИЗО, но позже меру пресечения смягчили до домашнего ареста. Снятие всех обвинений ставит точку в затянувшемся процессе, который серьезно ударил по репутации клирика. Сейчас Лазарь намерен восстановить свое честное имя и вернуться к нормальной жизни.

