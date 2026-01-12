Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 18:46

В Самаре оправдали обвиненного в сексуальном насилии священника

В Самаре оправдали обвиняемого в насилии над подростком священника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Самаре прекращено резонансное уголовное дело в отношении священнослужителя Владислава Лазаря, которого подозревали в изнасиловании 16-летней девушки, сообщает портал 63.RU. Следствие установило отсутствие состава преступления, подтвердив доводы защиты о невиновности клирика. Его обвиняли в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении 16-летней девушки.

Служитель церкви с самого начала категорически отрицал обвинения в насилии. Он настаивал на том, что отношения носили добровольный характер, а о возрасте спутницы ему не было известно. Как сообщил адвокат Игорь Зыряев, после тщательной проверки правоохранители встали на сторону его подзащитного.

Теперь за моим подзащитным официально признано право на реабилитацию, — подчеркнул Зыряев.

Арест иерея в январе прошлого года вызвал бурные споры в обществе, особенно среди коллег и родителей учеников школы, где он преподавал. Сначала священника поместили в СИЗО, но позже меру пресечения смягчили до домашнего ареста. Снятие всех обвинений ставит точку в затянувшемся процессе, который серьезно ударил по репутации клирика. Сейчас Лазарь намерен восстановить свое честное имя и вернуться к нормальной жизни.

Ранее священник из Красноярского края помог полиции задержать 20-летнего местного хулигана. Злоумышленник в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил погром, повредив шесть автомобилей. Предварительный ущерб, нанесенный его действиями, оценивается в 1,5 млн рублей.

священники
насилие
несовершеннолетние
Самара
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Лондоне начался суд над российским моряком Мотиным
У «Реала» появился новый главный тренер
Пролетевшая 120 метров льдина едва не задела человека в «Москва-сити»
«Это просто добьет ее». Зачем Трампу Гренландия и при чем здесь Россия
«Черная жара» погубила тысячи летучих лисиц
В Раде потребовали запретить школьникам учиться на русском
Обида на Добронравова, отсутствие детей, патриотизм: как живет Дорогов
Алонсо покинул «Реал»
В Госдуме назвали главного бенефициара протестов в Иране
Российские туристы получат помощь после крушения катера на Пхукете
Россиянам рассказали, как восстановить организм после новогодних каникул
Европейские коллеги поддержали арестованного в Польше археолога из России
Варшавский суд вынес отказ по скандальному делу археолога Бутягина
Санду сделала неожиданное признание о будущем Молдавии
План Б по Украине, как живет Богатырев в Таиланде: что будет дальше
Экономист назвал универсальное правило, которое защитит от мошенников
Около 15 тыс. медсестер вышли на улицы за высокими зарплатами
Военэксперт оценил эффективность тактики просачивания
Шойгу подтвердил готовность Москвы углублять отношения с Тегераном
Сельдь и апельсины на одной тарелке: звучит смело, но это вкусно
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Вместо котлет готовлю куриные пальчики: можно замораживать и добавлять любую начинку
Общество

Вместо котлет готовлю куриные пальчики: можно замораживать и добавлять любую начинку

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.