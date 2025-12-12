Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 11:02

Протоиерей помог полиции задержать вандала

В Шарыпово священнослужитель помог полиции задержать пьяного хулигана

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В городе Шарыпово Красноярского края протоиерей Павел Фролов помог задержать 20-летнего местного хулигана, пишет MK.RU. Злоумышленник в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил погром, повредив шесть автомобилей. Предварительный ущерб, нанесенный его действиями, оценивается в 1,5 млн рублей.

Хулиган показал исключительную агрессию и прыткость, прыгая по машинам, нанося удары руками и ногами, а также используя для нанесения дополнительных повреждений вырванные им скамейку и урну. Священнослужитель оказался на месте происшествия неслучайно: он получил уведомление о сработавшей сигнализации на автомобиле своей родственницы. Вместе с другими очевидцами отец Павел удерживал дебошира до прибытия сотрудников полиции.

Правоохранительные органы возбудили по факту произошедшего уголовное дело по статье «Вандализм». Отцу Павлу вручили благодарственное письмо за его активную гражданскую позицию и помощь в задержании преступника, который так и не смог объяснить мотивы своего буйного поведения.

Ранее батюшка из Самары смог одной рукой поднять 200-килограммовую штангу на форуме «Россия — спортивная держава», чем вызвал аплодисменты. Очевидцы сняли на видео, как неизвестный человек в рясе подошел к штанге и ненадолго поднял ее одной рукой. Затем он еще несколько раз повторил трюк.

