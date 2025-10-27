Выпивший парень с заведенной бензопилой кинулся на толпу людей В Свердловской области мужчина с заведенной бензопилой набросился на толпу людей

Мужчина с заведенной бензопилой напал на людей в поселке Арти в Свердловской области, пишет РИА Новости. В пресс-службе регионального главка ведомства отметили, что подозреваемый и оппоненты были в состоянии опьянения, что и стало причиной конфликта.

В таком состоянии нередко звучат в адрес друг друга весьма нелестные слова, на которые и бывают вспышки яростного гнева, – уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Инцидент произошел недалеко от бара, где 28-летний нарушитель поссорился с компанией местных жителей. Сначала участники конфликта разошлись без рукоприкладства, но затем подозреваемый дошел до своего дома, расположенного примерно в 100 метрах от места инцидента, вооружился бензопилой, завел ее и вернулся к остальным. Мужчина напугал оппонентов, после чего вернулся к себе домой. В результате инцидента никто не пострадал.

Следственные органы должны принять решение о возбуждении уголовного дела. В МВД отметили, что мужчина может провести несколько суток под стражей в камере местного отдела полиции.

