Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 16:43

Выпивший парень с заведенной бензопилой кинулся на толпу людей

В Свердловской области мужчина с заведенной бензопилой набросился на толпу людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина с заведенной бензопилой напал на людей в поселке Арти в Свердловской области, пишет РИА Новости. В пресс-службе регионального главка ведомства отметили, что подозреваемый и оппоненты были в состоянии опьянения, что и стало причиной конфликта.

В таком состоянии нередко звучат в адрес друг друга весьма нелестные слова, на которые и бывают вспышки яростного гнева, – уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Инцидент произошел недалеко от бара, где 28-летний нарушитель поссорился с компанией местных жителей. Сначала участники конфликта разошлись без рукоприкладства, но затем подозреваемый дошел до своего дома, расположенного примерно в 100 метрах от места инцидента, вооружился бензопилой, завел ее и вернулся к остальным. Мужчина напугал оппонентов, после чего вернулся к себе домой. В результате инцидента никто не пострадал.

Следственные органы должны принять решение о возбуждении уголовного дела. В МВД отметили, что мужчина может провести несколько суток под стражей в камере местного отдела полиции.

Ранее в Братске между подростками произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес другому ножевое ранение. Несовершеннолетний был ранен в ногу, причиной потасовки стал спор в соцсетях.

Россия
регионы
Свердловская область
мужчины
бензопила
нападения
МВД
хулиганы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
День анимации в России: от «Прекрасной Люканиды» до наших дней
Умерла автор песен Татьяны Булановой
«Не испытываю иллюзий»: в МИД оценили новый план Евросоюза по Украине
Адский «подарок» для Трампа: как «Буревестник» вызвал переполох на Западе
В России появится килограммовая монета
В Эстонии рассказали, что хотят делать с российскими воздушными целями
«Все поделят чинно»: вдова Караченцова высказалась о наследстве
Акинфеев назвал имя легенды ЦСКА
Уроженца Украины лишили гражданства РФ за развращение детей под Рязанью
МИД Белоруссии впервые высказался о решении Литвы закрыть границу
«Получат по зубам»: депутат ответил, почему Западу стоит бояться ВС России
«Страна ее осчастливила»: ветеран раскрыл детали иска против Пугачевой
Суд принял необычное решение по делу о похищении футболиста Мостового
В Китае отреагировали на испытания «Буревестника»
Стало известно, какие страны Евросоюза пострадают от санкций против ЛУКОЙЛа
Российские туристы столкнулись с нашествием крупных змей на Шри-Ланке
В Китае восхитились предупреждением Путина, которое подействовало на Трампа
Российские военные продолжают уничтожать ВСУ в Купянске и Красноармейске
Военэксперт рассказал, как изменятся границы Литвы
Появились кадры со съемок комедии «Письмо Деду Морозу» с Наталией Орейро
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно
Общество

Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.