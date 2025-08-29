Бензопила пилит плохо: мелкие опилки и что с этим делать

Бензопила пилит плохо: мелкие опилки и что с этим делать

Каждый владелец бензопилы сталкивается с ситуацией: цепь наточена и натянута правильно, а работа не идет. Опилки получаются мелкие, дерево словно каменное, а пила перегревается и быстро изнашивается. Это тревожный сигнал, который нельзя игнорировать.

Почему появляются мелкие опилки

Главная причина кроется в ограничителях глубины пропила. При каждой заточке режущие зубья становятся ниже, а ограничители остаются прежними. В итоге они оказываются слишком высокими — и вместо нормальной стружки появляются мелкие опилки.

Другие причины плохой работы

Неправильный угол заточки зубьев. Цепь скоблит древесину, а не режет.

Цепь скоблит древесину, а не режет. Изношенная цепь. На ней появляются выработки, и эффективность падает.

На ней появляются выработки, и эффективность падает. Неправильный выбор цепи. Для разных пород древесины нужна подходящая цепь.

Как избежать проблем:

затачивайте зубья под углом 30–35 градусов;

используйте цепь, подходящую для конкретной древесины;

контролируйте высоту ограничителей;

не допускайте перегрева пилы;

следите за натяжением цепи;

применяйте качественное масло для смазки.

Регулярная профилактика всегда лучше ремонта. Ухоженная бензопила работает без сбоев и служит дольше.

