29 августа 2025 в 13:25

Бензопила пилит плохо: мелкие опилки и что с этим делать

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Каждый владелец бензопилы сталкивается с ситуацией: цепь наточена и натянута правильно, а работа не идет. Опилки получаются мелкие, дерево словно каменное, а пила перегревается и быстро изнашивается. Это тревожный сигнал, который нельзя игнорировать.

Почему появляются мелкие опилки

Главная причина кроется в ограничителях глубины пропила. При каждой заточке режущие зубья становятся ниже, а ограничители остаются прежними. В итоге они оказываются слишком высокими — и вместо нормальной стружки появляются мелкие опилки.

Другие причины плохой работы

  • Неправильный угол заточки зубьев. Цепь скоблит древесину, а не режет.
  • Изношенная цепь. На ней появляются выработки, и эффективность падает.
  • Неправильный выбор цепи. Для разных пород древесины нужна подходящая цепь.

Как избежать проблем:

  • затачивайте зубья под углом 30–35 градусов;
  • используйте цепь, подходящую для конкретной древесины;
  • контролируйте высоту ограничителей;
  • не допускайте перегрева пилы;
  • следите за натяжением цепи;
  • применяйте качественное масло для смазки.

Регулярная профилактика всегда лучше ремонта. Ухоженная бензопила работает без сбоев и служит дольше.

бензопила
советы
деревья
сады
Валерия Мартынович
