Помидоры в шоке от таких действий — августовская обрезка спасает урожай

Август — решающий месяц для томатов. Именно сейчас растения активно формируют урожай, но одновременно становятся уязвимыми к болезням и перегрузке.
Чтобы плоды успели вызреть, а не превратились в слабые завязи, важно правильно обрезать кусты. Эта процедура поможет направить силы растения на уже сформированные помидоры, улучшит освещенность и снизит риск гнилей.
Почему обрезка важна:
- В августе томаты выпускают цветы, которые уже не успеют превратиться в полноценные плоды.
- Лишняя завязь и зелень «оттягивают» питание на себя.
- В теплицах кусты часто упираются в потолок — обрезка решает и эту проблему.
- Свет и воздух становятся доступнее, а значит — меньше болезней и больше спелых томатов.
Как правильно обрезать:
1. Не поливайте растения перед обрезкой.
Это снизит риск заражения срезов и даст возможность быстрее затянуться тканям.
2. Удалите всю лишнюю зелень.
Нижние листья, пасынки, слабые цветы — всё это можно смело срезать.
3. Для высокорослых сортов:
Ведите куст в один стебель.
Над последней кистью отсчитайте два листа.
Всё, что выше, включая бутоны и цветы, удалите.
Срез присыпьте золой.
4. Для низкорослых сортов:
- Ведите в два-три стебля.
- На каждом оставьте 1–2 листа над последней кистью.
- Остальную верхнюю часть аккуратно обрежьте.
После обрезки:
Огородники советуют дополнительно обработать кусты:
- На следующий день после обрезки — опрыскивание сывороткой (для защиты от болезней).
- Через сутки — подкормка калием под корень + полив.
Ранее сообщалось о способе закалки картошки, который обеспечит 100% всхожесть!