Помидоры в шоке от таких действий — августовская обрезка спасает урожай

Август — решающий месяц для томатов. Именно сейчас растения активно формируют урожай, но одновременно становятся уязвимыми к болезням и перегрузке.

Чтобы плоды успели вызреть, а не превратились в слабые завязи, важно правильно обрезать кусты. Эта процедура поможет направить силы растения на уже сформированные помидоры, улучшит освещенность и снизит риск гнилей.

Почему обрезка важна:

В августе томаты выпускают цветы, которые уже не успеют превратиться в полноценные плоды.

Лишняя завязь и зелень «оттягивают» питание на себя.

В теплицах кусты часто упираются в потолок — обрезка решает и эту проблему.

Свет и воздух становятся доступнее, а значит — меньше болезней и больше спелых томатов.

Как правильно обрезать:

1. Не поливайте растения перед обрезкой.

Это снизит риск заражения срезов и даст возможность быстрее затянуться тканям.

2. Удалите всю лишнюю зелень.

Нижние листья, пасынки, слабые цветы — всё это можно смело срезать.

3. Для высокорослых сортов:

Ведите куст в один стебель.

Над последней кистью отсчитайте два листа.

Всё, что выше, включая бутоны и цветы, удалите.

Срез присыпьте золой.

4. Для низкорослых сортов:

Ведите в два-три стебля.

На каждом оставьте 1–2 листа над последней кистью.

Остальную верхнюю часть аккуратно обрежьте.

После обрезки:

Огородники советуют дополнительно обработать кусты:

На следующий день после обрезки — опрыскивание сывороткой (для защиты от болезней).

Через сутки — подкормка калием под корень + полив.

